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Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ülke yönetimini eleştirdi

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'e hitaben yazdığı mektuplarda ülke yönetimini eleştirdi.

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ülke yönetimini eleştirdi

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'e hitaben yazdığı mektuplarda ülke yönetimini eleştirdi.

19 Mart 2018 Pazartesi 12:57
Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ülke yönetimini eleştirdi

İSTANBUL (AA) - Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ülke lideri Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektupta, "İran halkının devlet yönetiminden hoşnutsuzluğu zirve yapmıştır. Rahatsızlık devrimin temellerine sirayet etmektedir." ifadelerini kullandı.

Eski Cumhurbaşkanı'na yakınlığıyla bilinen Baharnews haber sitesinde, Ahmedinejad'ın 19 Şubat ve 13 Mart'ta ülke lideri Ali Hamaney'e hitaben yazdığı iki mektup yayınlandı.

Bir süredir ülke yönetimi ve Hamaney'e yönelik eleştirileriyle ön plana çıkan Ahmedinejad, ilk mektubunda, ekonomik sorunların arttığını, halkın güvenlik gerekçesiyle baskı altına alındığını ve ülke yönetiminin şeffaf olmadığını belirtti.

Ekonomik çöküş

"Fakirlik sebebiyle böbreğini satanların uzun kuyruklar oluşturduğuna" işaret eden Ahmedinejad, işçi, emekli, çiftçi ve esnafın ekonomik yönden çökmüş durumda olduğunu aktardı.

İlk mektubunda, "İran halkının devlet yönetiminden hoşnutsuzluğu zirve yapmıştır. Rahatsızlık devrimin temellerine sirayet etmektedir." ifadelerine yer veren Ahmedinejad, yargı ve emniyet güçlerinin halka zulmettiklerine dikkati çekti.

Ahmedinejad, "güvenlik merkezli bakış açısıyla içe kapanmanın, bölgedeki diğer ülkelerde yaşanan savaş ve iç çatışmaları gerekçe göstererek İran halkını mevcut duruma rıza göstermeye telkin etmenin ve yönetimin önemli konularda şeffaf davranmayarak halkı haberdar etmemesinin" kamuoyundaki hoşnutsuzluğunun başlıca nedenleri olduğunun altını çizdi.

Seçkin sınıf

"Siyasetçi ve zengin seçkin bir sınıfın ülke imkânlarını ranta dönüştürerek faydalandıklarına, bu durumun halkın toplumsal adalete olan güvenini zedelediğine ve ayrımcılık düşüncesinin yaygınlaşmasına" sebep olduğuna değinen Ahmedinejad, ülkede adaletten söz etmenin yadırganır hâle geldiğini belirtti.

Hamaney'e bağlı kurumlardan yargı erki ve emniyet güçlerinin medya ve halkın ifade özgürlüğünü engellediğini ifade eden Ahmedinejad, Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani ve Meclis Başkanı Ali Laricani'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Ahmedinejad, "Yargı erki ve meclis başkanına verilen yetkiler anayasaya aykırı olarak onların hükümet yönetimine müdahale etmelerine neden olmuştur. Bu iki kurum her türlü eleştiri ve denetlemeden uzak, halkın seçtiği hükümeti yönetmeye koyulmuştur." ifadelerini kullandı.

Yine Hamaney'e bağlı kurumlardan İran Radyo Televizyon Kurumu'nu eleştiren Ahmedinejad, kurumun bir siyasi grubun tekelinde bulunduğunu ve bu durumun anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.

İkinci mektubunda ülkedeki ekonomik sorunları hatırlatarak Hamaney'e tavsiyelerde bulunan eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, askerlerin ekonomik faaliyetlerden uzaklaştırılmasını önerdi.

Muhabir: Narges Rezai, Mustafa Melih Ahıshalı

Anahtar Kelimeler:
DünyaEski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejadİran Lideri Ali HamaneyMektup
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