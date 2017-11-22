Eski Maliye Bakanlığı çalışanlarına FETÖ gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen eski Maliye Bakanlığı çalışanı 82 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.
22 Kasım 2017 Çarşamba 10:42
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen eski Maliye Bakanlığı çalışanı 82 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen eski Maliye Bakanlığı çalışanı 82 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.