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Eski Mısır Başbakanı Şefik BAE'den ayrılıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2012 yılından bu yana ikamet eden eski Mısır Başbakanı Şefik'in Fransa'ya ardından Mısır'a gideceği bildirildi.

Eski Mısır Başbakanı Şefik BAE'den ayrılıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2012 yılından bu yana ikamet eden eski Mısır Başbakanı Şefik'in Fransa'ya ardından Mısır'a gideceği bildirildi.

30 Kasım 2017 Perşembe 21:48
Eski Mısır Başbakanı Şefik BAE'den ayrılıyor

KAHİRE (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2012 yılından bu yana ikamet eden eski Mısır Başbakanı Ahmed Şefik'in Fransa'ya ardından Mısır'a gideceği bildirildi.

Şefik'in avukatı Dina Adli Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şefik, birkaç gün içinde Fransa'nın başkenti Paris'e ardından Mısır'a gidecek." dedi.

Hüseyin ayrıca, Şefik'in Paris'te Mısır vatandaşlarıyla bir araya geleceğini ve bunun iki-üç gün içerisinde olabileceğini ifade etti.

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Muhammed Mursi'nin kazandığı 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olan eski Başbakan Şefik, 2018'de ülkesinde yapılacak seçimlerde tekrar cumhurbaşkanı adayı olacağını belirtmişti.

Şefik bu kararının ardından BAE yönetimi tarafından kendisine "seyahat yasağı" konduğunu iddia etmişti.

BAE Dışişleri Bakanı Enver Karkaş da söz konusu iddianın ardından yaptığı açıklamada, Şefik'in ülkeden ayrılmasında "engel bulunmadığı"nı bildirmişti.

Şefik'in genel başkanlığını yaptığı, Ulusal Hareket Partisi Başkan Yardımcısı Rauf es-Seyyid, Ahmed Şefik'in ülkede 2018'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklamıştı.

Muhabir: Hussein Mahmoud Ragab Elkabany, Mehmet Nuri Uçar

Anahtar Kelimeler:
Ahmed ŞefikBAEDünyaMısır
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