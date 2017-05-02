﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2017 Salı 11:22

Eski vali Çetin Birmek intihar etti

Eski Tokat Mersin ve Kırklareli Valilerden Çetin Birmek İstanbul Sarıyer'deki evinde intihar etti.

Eski vali Çetin Birmek intihar etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Eski vali Çetin Birmek intihar etti


Eski Tokat Mersin ve Kırklareli Valilerden Çetin Birmek, intihar girişiminde bulundu.

Tarabya'daki Adalet Sitesi'nde bulunan evinde başına silahla ateş ettiği belirtilen Birmek ağır yaralandı. 77 yaşındaki Birmek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ÇETİN BİRMEK KİMDİR?

1960 yılında Kiğı, 1961 yılında Keban, 1963-1964 yılları arasında Refahiye kaymakamlıkları, 1979-1981 yılları arasında Muğla, 1981-1984 yılları arasında Tokat, 1992-1993 yılları arasında Mersin ve 1993-1996 yılları arasında Kırklareli valilikleri yaptı.
Birmek, 15 Ekim 1998 tarihinde yaş haddinden emekli oldu.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nişanlı çifti ölüm ayırdı: Geriye gelinlik kaldı Nişanlı çifti ölüm ayırdı: Geriye gelinlik...
Esenyurt'ta patlama: 5. katta uyuşturucu imal etmişler Esenyurt'ta patlama: 5. katta uyuşturucu imal...
İzmir Konak'ta intihar: Alkollü kadını ölümden polis kurtardı İzmir Konak'ta intihar: Alkollü kadını ölümden...
Ahlaksız adam; Alacağını, borçlunun karısını taciz ederek Ahlaksız adam; Alacağını, borçlunun karısını...
Türk yolcuların uçaktaki kavgası Hollanda'da alay konusu oldu Türk yolcuların uçaktaki kavgası Hollanda'da...
THY bagaj hakkını 23 kiloya düşürdü THY bagaj hakkını 23 kiloya düşürdü
Yukarı Çık

Nişanlı çifti ölüm ayırdı: Geriye gelinlik...
İzmir'den düğün alışverişi yapan nişanlı çift, dönüş yolunda kaza geçirdi. İzzettin Öztürk...

Haberi Oku