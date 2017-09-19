Eski yüzbaşından tank tabur komutanına 'darbe' suçlaması

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 64 kişinin yargılandığı davaya, sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmada sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Savunma yapan sanık Adil Baykal, darbe girişiminden önce yüzbaşı rütbesinde Tank Tabur Komutanlığı 1. Bölük Komutanı olduğunu beyan etti. Görevli olduğu birliğin toplumsal olaylara müdahale yetkisi olduğunu dile getiren sanık Baykal, 15 Temmuz'dan önceki terör saldırılarından sonra ve tatbikat amaçlı birçok defa alarm verilmesi üzerine kışlaya çağırıldığını ifade etti.

Darbe girişiminde yer almadığını ve FETÖ mensubu olmadığını iddia eden sanık Baykal, "Hayatımın hiçbir döneminde FETÖ ya da başka bir örgütle iltisakım olmamıştır. ByLock'u indirmediğim gibi adını da cezaevinde duydum. Bu yapıya ait gazete ve dergilere abone olmadım. Bank Asya'da hiçbir zaman hesabım olmadı. Hiçbir zaman benden sorumlu abi ya da imam olmamıştır. Terörist başına ait kaset ve CD'leri hiçbir zaman izlemedim." savunmasını yaptı.

Genelkurmay'a gittiklerinde emniyet görevi icra ettiklerini, yaşananların darbe girişimi olduğunu gecenin ilerleyen saatlerinde televizyondan öğrendiğini savunan Baykal, tabur komutanı Büyükyazıcı'nın kendilerini darbe girişiminin içine çektiğini iddia ederek, sabah saatlerinde eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ile görüşmesinden sonra polislere sığındığını öne sürdü.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da, saat 21.50'de alarm verildiği için taburdan arandığını, bunun üzerine saat 22.20'de tabura gittiğini kaydeden Baykal, tabur komutanı yarbay Nuri Büyükyazıcı'nın çelik yelekli olduğunu kaydetti. Büyükyazıcı'nın bölük komutanlarına hitaben, "FETÖ helikopter ve uçak kaçırdı. Genelkurmay'ı basmışlar, orayı ele geçirmişler. Genelkurmay Başkanı'nı rehin almışlar, burada eylem yapıyorlar." diyerek tankları hazırlamaları emrini verdiğini aktaran Baykal, Büyükyazıcı'nın elinde yazılı emir olduğunu ve polislerin Genelkurmay'a kadar kendilerine eşlik edeceğini söyleyerek ikna ettiğini öne sürdü.

Darbe girişiminden önce Büyükyazıcı'nın darbe için hazırlık yaptığını, bu hazırlıkları darbe girişiminden sonra anlamlandırdığını dile getiren Baykal, Büyükyazıcı'nın hafta boyunca, izinli olan personel listesi istediğini, tanklara yakıt ikmali yapılması emrini verdiğini, karargahtaki bazı toplantılara katıldığını ve tabura bir megafon aldırdığını, söz konusu megafonu 15 Temmuz'da kullandığını aktardı.

Büyükyazıcı'nın ifadesinde çelişkiler olduğunu beyan eden Baykal, Büyükyazıcı tarafından kandırıldıklarını ve yaşananların içinde kaldıklarını öne sürdü.

Baykal, eski yarbay Büyükyazıcı'nın darbenin planlanması aşamasından haberdar olduğunu söyleyerek, bildiklerini mahkeme huzurunda anlatmasını istedi.

Duruşmaya sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor.

Muhabir: İsmet Karakaş,Tanju Özkaya