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Eskişehir'de gökyüzü renklendi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) sponsorluğunda "Sivrihisar Hava Gösterileri 2017" düzenlendi.

Eskişehir'de gökyüzü renklendi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) sponsorluğunda "Sivrihisar Hava Gösterileri 2017" düzenlendi.

16 Eylül 2017 Cumartesi 20:31
Eskişehir'de gökyüzü renklendi

ESKİŞEHİR (AA) - Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl ikincisi düzenlenen "Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterileri 2017"de Türkiye'nin gururu milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, kızı ülkenin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk, Alman akrobasi pilotu Tim Tibo, İngiliz pilot Bob Pooler ile birçok yerli ve yabancı pilot gösterileriyle seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

Paramotor ve paraşüt, model uçak ve helikopter, planör ile gyrocopter gösterilerinin yanı sıra yerli eğitim uçağı HÜRKUŞ ile ATAK helikopteri gösteri sundu.

Paraşütle atlayış, model uçak yarışmaları ve birçok gösterinin gerçekleştirildiği merkez, yurt içi ve dışından sportif havacılık meraklılarına ev sahipliği yaptı.

Gösterileri, Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan da izledi.

Muhabir: Deniz Açık

Anahtar Kelimeler:
EskişehirSivrihisarSivrihisar Uluslararası Hava Gösterileri 2017Türkiye
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