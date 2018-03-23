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Etiyopyalı öğrenciler Türkçe sınıflarına sığmıyor

Etiyopya'da üç üniversitede başlayan Türkçe derslerine yoğun ilgi var. 900 öğrencinin Türkçe dersi almaya başladığı ülkede öğrenciler için yeterli sınıf bulunamıyor.

Etiyopyalı öğrenciler Türkçe sınıflarına sığmıyor

Etiyopya'da üç üniversitede başlayan Türkçe derslerine yoğun ilgi var. 900 öğrencinin Türkçe dersi almaya başladığı ülkede öğrenciler için yeterli sınıf bulunamıyor.

23 Mart 2018 Cuma 13:26
Etiyopyalı öğrenciler Türkçe sınıflarına sığmıyor

ADDİS ABABA (AA) - Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Türkoloji Projesi kapsamında Etiyopya'nın üç büyük üniversitesinde başlattığı Türkçe dersleri gençlerden büyük ilgi görüyor.

Mart ayında Addis Ababa, Wollo ve Mekelle üniversitelerinde başlayan derslerde 900 öğrenci Türkçe öğreniyor. Öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine ders sayısının gelecek yıl artırılması planlanıyor.

Wollo Üniversitesinde okutman olarak görev yapan Emine Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 470 kişiye Türkçe eğitimi verdiğini belirterek, "Sınıflara sığamıyoruz. Yeterli alan olmadığı için bu dönem öğrenci alımlarını durdurduk." ifadelerini kullandı.

Etiyopyalı öğrencilerin derslere yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Çiftçi, "Öğrencilerimin hepsi mühendislik okuyor. Etiyopya'daki Türk şirketlerinde çalışmayı hayal ettikleri için Türkçe öğrenme konusunda çok istekliler. Türkçe bilmelerinin işe girmeleri konusunda kendilerine yardımcı olacağını düşünüyorlar." dedi.

Çiftçi, daha önce Cezayir'de de görev yaptığını ancak Etiyopyalıların misafirperverliği ve ilgisinin kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.

"Yüksek lisans için Türkiye'ye gitmek istiyorum"

Addis Ababa Üniversitesi okutmanı Kubilay Han Kalkan da yeterli sayıda sınıf açılmaması sebebiyle bu yıl 110 öğrenci kabul ettiklerini anlattı.

Kalkan, "Öğrencilerin ilgisi harika. Hemen hemen tüm bölümlerden öğrenci katılıyor." ifadelerini kullandı.

YEE olarak amaçlarının Türk dili ve kültürünü binlerce kilometre uzaktaki Etiyopyalı genç nesillere aktarmak olduğunu dile getiren Kalkan, gelecek sene öğrenci sayısını artırmak istediklerini vurguladı.

Addis Ababa Üniversitesi Sosyoloji Bölümü son sınıfı öğrencisi Hüseyin İdris, Türkçe dersleri başladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans için Türkiye'ye gitmek istediğini kaydetti.

Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiği ve her zaman yakından takip ettiği değerlendirmesinde bulunan İdris, "Allah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun ömürler versin, hep onun için dua ediyorum. Türkiye'nin Doğu Afrika'da Etiyopya, Cibuti ve Eritre gibi ülkelerle daha sıkı bağ kurmasını istiyorum." dedi.

"Taleplere yetişemiyoruz"

Mekelle Üniversitesi okutmanı Yıldız Çetin, bu dönem 320 öğrenciyle eğitime başladıkları bilgisini paylaşarak, "Dersler çok verimli geçiyor. Hukuk, muhasebe ve sosyal bilimler gibi çok fazla alandan öğrenci var." dedi.

Öğrencilerin Türk kültürünü, dizilerden öğrendiğini ifade eden Çetin, üniversitede Türk günleri yapmak istediğini ve bunun için desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Çetin, "İnanılmaz bir ilgi var ve taleplere yetişemiyoruz. Öğrenciler, Türkiye'yi görmek ve yaz okuluna katılmak için yarışıyorlar." diye konuştu.

YEE'nin 46 ülkede 85 üniversite ile Türkoloji Projesi protokolü bulunuyor. Proje kapsamında 85 Türk akademisyen çeşitli üniversitelerde görev yapıyor. Enstitünün yürüttüğü Türkoloji projesi kapsamında sadece geçen yıl 4 bin 785 kişi Türkçe öğrendi.

Programlarda başarılı olan öğrencilerin YEE'nin düzenleyeceği Türkçe Yaz Okulu'na götürülmesi planlanıyor.

Muhabir: Tufan Aktaş

Anahtar Kelimeler:
DünyaEtiyopyaTurkceYee
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