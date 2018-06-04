'EURO 2024 Türkiye'de düzenlenmeli'

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor'un yabancı futbolcuları Jose Sosa, Joao Pereira ve Juraj Kucka, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına destek verdi.

Türkiye'nin EURO 2024 adaylığıyla ilgili oluşturulan sosyal medya hesaplarında yer alan videoda açıklamaları bulunan futbolcular, EURO 2024'ün Türkiye'de düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Arjantinli orta saha oyuncusu Sosa, Türkiye'deki futbol sevgisine değinerek, "EURO 2024, Türkiye'de olmalı çünkü futbol tutkusu çok fazla olan bir ülke. Trabzon, çok güzel bir şehir ve taraftarlar çok çılgın. Buradaki herkes futbola aşık." diye konuştu.

Türkiye'nin tarihi bir ülke olduğunu aktaran Portekizli oyuncu Pereira ise, "Türkiye'de görülecek çok fazla yer var. Trabzon'da bulunan Sümela Manastırı ile İç Anadolu'daki Kapadokya mutlaka görülmesi gereken yerler. Aynı zamanda İzmir ve Antalya gibi yazlık yerler de var." ifadelerini kullandı.

Slovak savunmacı Kucka da futbol sevgisine vurgu yaparak, "EURO 2024, bence Türkiye'de olmalı çünkü futbol burada bir tutku. Trabzon, çok güzel bir şehir. Taraftarları çok çılgın ama güzel manada çünkü hepsi futbola aşık." şeklinde görüş belirtti.

Muhabir: Emrah Oktay