Euromoney, Yapı Kredi̇'yi iki kategoride

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, dünyanın önde gelen bankacılık ve finans dergilerinden Euromoney tarafından her yıl düzenlenen Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Finansmanı Müşteri Araştırması kapsamında üst üste üçüncü kez "Türkiye'nin En İyi Bankası" seçildi.

Yapı kredi açıklamasına göre, banka finans dergilerinden Euromoney tarafından her yıl düzenlenen Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Finansmanı Müşteri Araştırması kapsamında üçüncü defa "Türkiye'nin En İyi Bankası" seçildi.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı, 30 bine yakın anket yanıtı üzerinden yapılan bu iki araştırmanın nakit yönetimi ve dış ticaret finansmanı alanlarında dünyanın en kapsamlı ve güvenilir değerlendirmesi kabul edildiğini belirterek, "2017 yılının araştırma sonuçlarına göre müşteriler tarafından bir kez daha hem nakit yönetimi hem de dış ticaret finansmanında “Türkiye’nin En İyi Bankası” seçilmekten büyük gurur duyuyoruz. Böylesine önemli ve prestijli bir araştırmada lider olarak gösterilmek bizleri daha fazlasını gerçekleştirmek adına motive ediyor." ifadelerini kullandı.

Euromoney’nin, dünyada yürüttüğü bu araştırma kapsamında finans kurumlarının özellikle kurumsal ve ticari segmentteki müşterileriyle görüşmeler yaptığını ifade eden Tan, değerlendirmesine şöyle devam etti:



"Gerçekleştirilen müşteri görüşmeleri neticesinde kurumlar, müşteri ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılama, yaratıcı ürün ve hizmetler sunma, yüksek hizmet kalitesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak değerlendiriliyor. Yapı Kredi olarak ülke ekonomisine can veren farklı ölçeklerde tüm firmalara dijital çözümler sunarak tahsilat ve ödeme işlemlerindeki operasyonel maliyetlerini en aza indirgemeyi hedefliyoruz. Müşterilerimizi ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlerle desteklemek, kritik öneme sahip nakit yönetimi ve dış ticaret konularında onları rahatlatmak için çalışmaya devam edeceğiz."