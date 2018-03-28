Ev kadınları kendi 'robotları'nı tasarlıyor

İSTANBUL (AA) - Lale Bildirici - Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen "Robot ve Teknoloji" atölyesine katılan ev kadınları, robot tasarlamayı öğreniyor.

Atölyede ilk olarak temel düzeyde Arduino yazılım eğitimi alan kursiyerler, daha sonra kendi ürünlerini tasarlayacak.

Sekiz hafta sürecek eğitimler sonucunda ev kadınları, sensörlü çöp kovası, uzaktan kumandalı oyuncak araba gibi basit malzemeler üretebilecek.

"Robot tasarımı kursunda öğrenilenler rahatlık sağlayacak"

Kursiyer 32 yaşındaki iki çocuk annesi Elif Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini geliştirmek için atölyeye katıldığını söyledi.

Demir, eğitime yeni başladıklarını ve atölye çalışmalarının 8 hafta süreceğini aktararak, "Günümüzün gelişen teknolojisini ev hayatı ile bütünleştirirsek ev hanımlarına daha büyük kolaylıklar sağlanır. Sadece bulaşık ya da çamaşır makinesi benzeri şeyleri çalıştırmanın dışında, güzel uğraşlar edinmek gerekiyor. Şu an tasarlamayı öğrendiğimiz sensörlü çöp kovası gibi robotlar, hayatımızı daha da pratikleştirecek şeylerle uğraşmanın kapısını açacak. O yüzden güzel bir kurs. Ev temizliğini robotlar yapacak, neden olmasın?" diye konuştu.

Atölyeye katılmak için bir başka sebebin de çocuğuna bilim-teknik derslerine yardımcı olabilmek olduğunu anlatan Demir, teknik işlerle uğraşarak çocuklarına da örnek olmak istediğini dile getirdi.

Elif Demir, "Bir örgü ya da yemek kursu, ev hanımlarını nasıl motive edip nasıl işlerini rahatlatıyorsa, robot tasarım kursunda öğrenilenler de rahatlık sağlayacaktır." dedi.

"Kadınlar teknolojiyle ilgilenmeli"

Kursiyer 33 yaşındaki iki çocuk annesi Zeynep Okutucu da çocuklarına proje ödevlerinde destek olabilmek için atölyeye katıldığını söyledi.

Okutucu, şu an robot tasarımıyla ilgili yazılımı öğrendiklerini ifade ederek, "Yazılımı öğrendikten sonra günlük hayatımızı kolaylaştıracak, bize fayda sağlayacak teknolojiler yapmayı deneyeceğiz." diye konuştu.

Kursiyer 42 yaşındaki 3 çocuk annesi Yüsra Yalgı ise annelerin her konuda donanımlı olması gerektiği düşüncesinden hareketle atölyeye katıldığını kaydetti.

Donanımlı bir annenin çocuğunu daha iyi yetiştirebileceğini vurgulayan Yalgı, şöyle devam etti:

"Ünlü bilim adamı Stephen Hawking, hayatını kaybetti. Dilerim bizim ülkemizde de böyle bilim adamları yetişir. Biz robot tasarlamayı öğrenerek bir adım atıyoruz. Bizim arkamızdan da inşallah çocuklarımız gelir. Örneğin, öğrenmeye başladığımız uzaktan kumandalı bir arabayı çocuğunun gözünün önünde bir annenin yapması, çocuk için önem teşkil ediyor. Annesinin robot yaptığını görmesi çocuk için eğlenceli, aynı zamanda bilgi açısından hayallerinin de önünü açacak. Robot tasarlamayı başarmak biz annelerde de 'Yapabiliyorum' öz güvenini oluşturacak."

Atölyede şu an yazılımını öğrendikleri sensörlü çöp kovasının mutfakta işlerine çok yarayacağını belirterek, "Çöp atarken genelde ellerimiz dolu ve ıslak oluyor. Kadınlar hiçbir şeye dokunmadan el hareketiyle çöp kovası açılacak. Bu daha başlangıç, robot tasarımıyla ilgili farklı şeyler öğrenip devam edeceğiz. Robot atölyesine diğer ev hanımlarının da gelmesini tavsiye diyorum.

Genelde elektronik şeyler, kadınların yapamadığı bir şey olarak algılanır ama bence kadınlar teknolojiyle ilgilenmeli. Robot tasarlamak, kadınların ve çocukların hayatlarını zenginleştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Kursiyerlerin tasarladıkları robotlar sergilenecek"

Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Koordinatörü Sevilay Acar, belediye olarak kadınlara yönelik birçok alanda eğitimler verdiklerini, çeşitli kurslar açtıklarını, sosyal ve kültürel çalışmalarının olduğunu anlattı.

"Robot ve Teknoloji " atölyesini belediye bünyesinde ilk defa hayata geçirdiklerini ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Robot tasarım eğitimine yeni başladık. Atölyeye katılan kadınlar, bu programlar sayesinde robotik yazılım öğrenecekler. Atölyede ev hanımları, ilk olarak temel düzeyde Arduino yazılım eğitimi alacak. Kursiyerler ardından da kendileri ürünlerini tasarlayacak. Sekiz hafta sürecek eğitimler, sonucunda anneler sensörlü çöp kovası, uzaktan kumandalı oyuncak araba gibi basit malzemeler üretecek.

Annelerin bu tarz teknolojik ürünler için gerekli yazılımları öğrenmesiyle evde çocuğunun da mühendislik bilimlerine merak duymasını sağlamayı hedefliyoruz. Böylece çocuklarımız geleceğin mesleği olan robot üretime ve tekli robot üretimi teknolojik tasarımlar ve elektronik mühendisliklerine yönelecek. Çünkü gelecek şu anda bunların üzerine temelleniyor."

Acar, kursta eğitim alan 14 ev kadının olduğunu aktararak, kursiyerlerin tasarladıkları robotların sergileneceğini söyledi.

Kursun ücretsiz olduğunu belirten Acar, "Robot atölyesinde eğitim alanlar eğitimlerin sonucunda temel düzeyde bilgisayar programcılığı öğrenmiş olacak ve bunun sertifikasını alacaklar." dedi.