Ev seçerken nelere dikkat etmeli; Uzmanından tavsiyeler...

Yatırım yapacaklar için önemli uyarılar

Çocuklu aileler ne yapmalı?

Dikkat, bu kriterler her zaman önemli!

Ödüllü Gayrimenkul Danışmanı, bahar dönemiyle birlikte ev satın alımlarının artacağını dile getirirken, bu tür durumlarda ailelerin ya da yatırımcıların nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyor.Özellikle İstanbul’da her yerin değerlendiği bilinen bir gerçek. 3. köprü ve 3. havaalanı vesilesiyle’in kuzey kısımları ise daha fazla değer kazanacak. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde ulaşım, sağlık ve eğitim yatırımlarının en iyi olduğu lokasyonlar, en çok prim yapacak yerlerin başında gelecek. Buna göre bakacak olursak; Anadolu Yakası’ndavedeğer kazanacak. Avrupa Yakası’ndavekazanç sağlayacak mevkiler olacak.Çocuklu aileler kendileri için ev seçimi yaparken ister istemez belli başlı kriterleri göz önüne almalıdır. Bunlar arasından en temel özellikleri şöyle sıralayabiliriz:Okula yakınlık ve ulaşım kolaylığı önemlidir.Çocukların belli bir yaştan sonra kendilerine ait bir alana sahip olmaları, psikolojik gelişimlerine olumlu anlamda etki edecek ve özbenliklerini kazanmalarına yardımcı olacaktır. Dolayısıyla seçeneğiniz evde çocuğunuza ait bir oda olması çok önemlidir.Seçeceğiniz semtin ya da binanın güvenlikli olması gerekmektedir.Binanın balkon ve merdiven korkuluklarındaki ara mesafenin küçük çocukların geçebileceği açıklıkta olmaması gerekir.Evin çevresinde sosyal tesislerin olması, çocukların güvenilir bir ortamda vakit geçirmesini sağlayacaktır.Ev alırken kişilerin dikkat ettiği kriterler arasında manzara, kullanım alanı, deprem korkusu, şehir gürültüsü, ısı tasarrufu, kirlilik ya da toz gibi konular öne çıkıyor. Örneğin manzara isteği olan aileler çok yüksek katları tercih ederken, bahçeden yararlanmak isteyenler tabii ki bahçe katını seçiyor. Deprem korkusu olanlar ise müstakil evlerde oturmak istiyor.