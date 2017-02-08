Evetçi imam hakkında soruşturma açıldı

Geçen hafta Ümraniye'de bir camide verdiği cuma hubesi ile gündeme oturan cami imamı hakkında soruşturma açıldı.Cami imamının emkli olduğu ve son cuma namazını cemaate kıldırdığı ortaya çıktı.Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, camide ‘Evet' propagandası yaptığı iddia edilen Ümraniye Modoko Camisi İmamı Hüseyin Güleç hakkında soruşturma başlattı. Olay sonrası emekli olduğu ortaya çıkan Güleç, görev başındayken işlediği iddia edilen suçtan dolayı soruşturulacak.Hürriyet’e konuşan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, müftülükler aracılığıyla camilerde bir daha bu tarz olayların yaşanmaması için birtakım önlemler de alındığını açıkladı. İmamlara misyonlarının, toplumun birliği ve beraberliği için çaba göstermek olduğu, irşat dillerinin asla parçalayıcı bir dil olmayacağı uyarısında bulundu. Vaaz ve hutbelerde, ima ile dahi olsa kimsenin ötekileştirilemeyeceğini, dışlanamayacağını anlatan Görmez, minber ve kürsülerin meşrepçilik fitnesine asla alet edilemeyeceğini vurguladı. Diyanet'in siyasi farklılıkların üstünde tutulması gerektiği ve milletin ortak bir değeri olarak din hizmeti verdiğini ifade eden Prof. Mehmet Görmez, din hizmetinin herkesi kucaklayan, eşitleyen, huzura davet eden bir hizmet olduğunu ve hiçbir siyasi ideolojinin parçası olamayacağını söyledi.