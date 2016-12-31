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31 Aralık 2016 Cumartesi 11:48

Evi yanan aileye yardım için verilen yastıktan para çıktı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde evi yanan aileye yardım amacıyla verilen yastıkta bin lira bulundu.

Evi yanan aileye yardım için verilen yastıktan para çıktı
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Evi yanan aileye yardım için verilen yastıktan para çıktı

Tokat'ta evi yanan bir aileye yardım için verilen yastığın içinde çıkan paranın sahibi aranıyor. Aydın Dursun adlı vatandaş evinin yanmasının ardından kaymakamlık tarafından destek olarak getirilen eşyalar arasında bulunan yastığın içinden çıkan Bin TL'yi yetkililere teslim ederek sahibinin bulunmasını istedi

YARDIM İÇİN GELEN YASTIĞIN İÇİNDEN ÇIKTI


Aydın Dursun'un, Bereketli beldesi Çakraz Mahallesi'ndeki tek katlı ahşap evi, 8 Aralık'ta çıkan yangın sonucu tamamen yandı. Evden hiçbir eşyasını kurtaramayan Dursun ailesi, mahalledeki kullanılmayan ilkokulun lojmanına yerleştirildi.

Aileye, Reşadiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) ait Yolustu köyünde bulunan ancak kimsenin kalmadığı yaşlı bakımevinden yatak, yastık ve çeşitli eşyalar verildi.

Bir süre sonra yastığın içinde bin lira bulan Ahmet Dursun, parayı yetkililere teslim etme kararı aldı.

YARDIMA İHTİYACIM VAR AMA BU PARAYI HARCAYAMAM

Aydın Dursun, yaptığı açıklamada, yangından sonra kendilerine SYDV tarafından çeşitli eşyalar verildiğini söyledi.

Yardım için yetkililere teşekkür eden Dursun, "Bir gün yatarken yastıkta sert bir şey olduğunu fark ettim. Yastığın içine baktığımda, ilaç kutusuna sarılı halde bin lira buldum. Bu paranın yaşlı bakımevinde daha önce kalan bir kişiye ait olduğunu düşünüyorum." dedi.

Parayı yetkililere teslim edeceğini bildiren Dursun, "Kaymakamlığa gidip parayı teslim edeceğim. Sahibinin bulunmasını istiyorum. Evim yandığı için yardıma muhtacım ama parayı harcamayı hiç düşünmedim" ifadesini kullandı.

 
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