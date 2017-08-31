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Eyyüp Nebi'de ziyaretçi yoğunluğu

Kurban Bayramı arifesinde Eyyüp Peygamber ve eşi Hz. Rahime ile Hz. Elyasa'nın türbelerinin bulunduğu mahallede yoğunluk yaşanıyor.

Eyyüp Nebi'de ziyaretçi yoğunluğu

Kurban Bayramı arifesinde Eyyüp Peygamber ve eşi Hz. Rahime ile Hz. Elyasa'nın türbelerinin bulunduğu mahallede yoğunluk yaşanıyor.

31 Ağustos 2017 Perşembe 15:15
Eyyüp Nebi'de ziyaretçi yoğunluğu

ŞANLIURFA - (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle Eyyüp Peygamber ve eşi Hz. Rahime ile Hz. Elyasa'nın türbelerinde yoğunluk yaşanıyor.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Eyyüp Nebi Mahallesi'ndeki türbeleri ziyaret etmek için çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Eyyüp Nebi Mahallesi Muhtarı Hüsnü Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, türbenin yıl içinde sürekli ziyaret edildiğini ancak dini bayramlarda daha fazla yoğunluk yaşandığını hatırlattı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinden ailesiyle birlikte gelen Nuri Keskin, türbe ziyaretinde kendilerinin yanı sıra mazlum coğrafyalarda sıkıntı yaşayan Müslümanlar için dua ettiğini dile getirdi.

Muhabir: Reşit Dağ

Anahtar Kelimeler:
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