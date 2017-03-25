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25 Mart 2017 Cumartesi 15:29

Ezgi Melek Gürdal'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu

CHP İzmir Kınak Gençlik Kolları Ezgi Melek Gürdal, 5. kattaki evlerinin balkonundan düşerek feci şekilde can verdi.

Ezgi Melek Gürdal'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu
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Ezgi Melek Gürdal'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu

Ezgi Melek Gürdal, hava almak için çıktığı 5'inci kattaki evinin balkonundan dengesini kaybedip düştü

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen 25 yaşındaki Ezgi Melek Gürdal, hayatını kaybetti. Gürdal' ın CHP İzmir Kınak Gençlik Kolları üyesi olduğu bildirildi.

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen 25 yaşındaki Ezgi Melek Gürdal, hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Metin Oktay Mahallesi'nde meydana geldi. Ezgi Melek Gürdal, hava almak için çıktığı 5'inci kattaki evinin balkonundan dengesini kaybedip düştü. Beton zemine çakılan Gürdal, ağır yaralı olarak ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gürdal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gürdal'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gürdal' ın CHP İzmir Kınak Gençlik Kolları üyesi olduğu bildirildi.
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