Facebook Almanya'da 10 bin hesabı sildi

BERLİN (AA) - Facebook, Almanya'da yaklaşan 24 Eylül seçimleri nedeniyle 10 bin hesabı sildiğini bildirdi.

Facebook'tan yapılan açıklamada, gerçeği yansıtmayan haber ve dezenformasyon üreten on bin hesabın silindiği ifade edildi.

Facebook yönetimi seçimleri etkilemeye yönelik yanlış bilgiye dayanan haberleri ve paylaşımları tespit ederek söz konusu paylaşımları yayan hesapları kapatma kararı almıştı.

Ayrıca haziran ayında Alman Federal Meclisinde onaylanan yasayla sosyal paylaşım sitelerine, açıkça suç kapsamına giren paylaşımları şikayetin ardından 24 saat içinde kaldırma ya da engelleme zorunluluğu getirilmişti.

Yasaya göre, suç teşkil ettiği açıkça anlaşılmayan içeriklerin de yedi gün içinde kaldırılması öngörülüyor.

Sosyal paylaşım sitelerinin gelen şikayetleri hemen dikkate alıp paylaşımın suç teşkil edip etmediğini incelemesi gerekiyor.

Yasa bunu yapmayan firmalara 50 milyon avroya kadar para cezası verilmesini mümkün kılıyor.

Muhabir: Cüneyt Karadağ