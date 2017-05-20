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20 Mayıs 2017 Cumartesi 12:54

Facebook'ta dedikodu yaptı, işten atıldı

Denizli'de işten çıkarılan personelin açtığı davada mahkeme, dedikoducu personel için beklenmeyen karar verdi. Sosyal medyada, çalıştığı işyeri ve iş arkadaşları hakkında dedikodu yapan personelin 'Tazminatsız işten çıkarılmasını' Yargıtay haklı buldu.

Facebook'ta dedikodu yaptı, işten atıldı
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Facebook'ta dedikodu yaptı, işten atıldı

Facebook'ta işyeri, çalışanlar ve yöneticiler hakkında dedikodu yapanlar aman dikkat. Mahkeme, çalıştığı iş yeri hakkında sosyal medyada dedikodu yapanların 'Tazminatsız işten atılmasını' haklı buldu.

Mesai arkadaşları hakkında sosyal medya platformu Facebook'ta dedikodu yapan kişi, işten atıldı. Üstelik, tazminatı bile alamayan kişinin facebook mesajlaşmaları sırasında, arkadaşlarına ve şirket yöneticilerine galiz küfürler ettiği ortaya çıktı.. Davlık olan olayda iş mahkeme, işten atılan çalışanı haksız bularak, tazminatsız işten çıkarılmayı onayladı. Yargıtay da, iş makmekesinin verdiği kararı haklı buldu..


Denizli'de meydana gelen ilginç olayda, bir çalışan, kendisine tahsis edilen iş yerindeki bilgisayardan sosyal paylaşım sitesine girdi.

Aynı iş yerinden bir süre önce çıkarılan arkadaşı ile facebook üzerinden mesajlaşmaya başlayan işçi, bir süre sonra, bilgisayarı ve Facebook'u açık bırakarak masasından ayrıldı. Gelen mesaj seslerinin gürültüsünden rahatsız olan başka bir çalışan, bilgisayarı kapatmak istediği esnada büyük şok yaşadı.

Bilgisayarı kullanan mesai arkadaşı ile daha önce işten atılan kişiyle birbirlerine gönderdikleri mesajlarda; kendisine, annesine, personel amirine hakaret eden ibarelerin yazılı olduğunu gördü. Hemen paylaşımların çıktısını alan işçi, Facebook mesajlarını personel amirine iletti. Bunun üzerine sosyal paylaşım sitesinden arkadaşlarına hakaret ettiği öne sürülen işçi işten çıkarıldı.

İşçinin tazminat ve alacak davasında son sözü söyleyen Denizli İş Mahkemesi, söz konusu Facebook mesajlarının davacının iş akdinin haklı sebeple feshedildiğine hükmetti. İşçi tarafından temyiz edilen karar Yargıtayca onandı.



 
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