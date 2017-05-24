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24 Mayıs 2017 Çarşamba 12:22

Fal bakılan kafeteryalara polis baskını; 12 gözaltı var

Adana'da tarot ve kahve falı bakıldığı iddiasıyla kafeteryalara düzenlenen operasyonda 6'sı iş yeri sahibi 12 kişi gözaltına alındı.

Fal bakılan kafeteryalara polis baskını; 12 gözaltı var
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Fal bakılan kafeteryalara polis baskını; 12 gözaltı var

Kahve içen müşterilerine fal bakanlara polis operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 12 kişi daha sonra serbest bırakıldı. Operasyonun artan şikayetler üzerine yapıldığı öğrenildi.



Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, şikayet üzerine merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde 6 kafeteryaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fal baktığı ileri sürülen A.Ü (33) ile Gürcistan uyruklu kadın E.V. (41) ve R.Ç. (39), T.İ. (35), D.K. (46) ve N.B. (61) ile 6 iş yeri sahibi gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramada tarot kartları ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

İş yeri sahipleri "677 sayılı Tekke ve Zaviyeler Kanunu"na muhalefetten Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı. Fal baktığı iddia edilen 6 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
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