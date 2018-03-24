Farelerde yaşa bağlı dayanıklılık kaybı tersine çevrildi

Farelerde, uzun yaşamla bağlantılı sirtuin proteinlerini tekrar aktif hale getiren, damar ve kas gelişimini teşvik eden bir bileşiğin dayanıklılığı yüzde 80'e kadar arttırdığı keşfedildi.