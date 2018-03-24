Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116603
ALTIN
172.910
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6389
EURO
4.9052
İbrahimoviç'in yeni takımı belli oldu
İbrahimoviç'in teni takımı belli oldu
Darüşşafaka, finale adını yazdırdı
Darüşşafaka, finale adını yazdırdı
Titi, gelecekten umutlu
Titi, gelecekten umutlu
Eski kaleci Canizares'in 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Eski kaleci Canizares'in 5 yaşındaki...
Milliler, İrlanda'yı tek golle mağlup etti
Milliler, İrlanda'yı tek golle mağlup...

Farelerde yaşa bağlı dayanıklılık kaybı tersine çevrildi

Farelerde, uzun yaşamla bağlantılı sirtuin proteinlerini tekrar aktif hale getiren, damar ve kas gelişimini teşvik eden bir bileşiğin dayanıklılığı yüzde 80'e kadar arttırdığı keşfedildi.

Farelerde yaşa bağlı dayanıklılık kaybı tersine çevrildi

Farelerde, uzun yaşamla bağlantılı sirtuin proteinlerini tekrar aktif hale getiren, damar ve kas gelişimini teşvik eden bir bileşiğin dayanıklılığı yüzde 80'e kadar arttırdığı keşfedildi.

24 Mart 2018 Cumartesi 14:43
Farelerde yaşa bağlı dayanıklılık kaybı tersine çevrildi

ANKARA (AA) - Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) görevli bilim adamlarının yürüttüğü bir çalışma, sirtuin proteinlerini yeniden aktif hale getiren NAD koenziminin öncüsü NMN bileşiğiyle tedavinin, farelerde yaşa bağlı dayanıklılık kaybını tersine çevirebildiğini ortaya koydu.

Sonuçları "Cell" dergisinde yayımlanan çalışma sırasında bilim adamlarının önce damarların içinde bulunan endotelyal hücrelerde sirtuin proteininin rolünü incelediği ve farelerden bu proteini kodlayan SIRT1 genini çıkardığı belirtildi.

Genin çıkarıldığı farelerin 6 aylık olduklarında akranlarının yarısı kadar koşabildiği ve kılcal damar yoğunluklarının azaldığı tespit edildi.

Bilim adamları daha sonra yaşlı normal farelerde, NMN bileşiğiyle tedaviyle sirtuin seviyelerini yükseltti. İki ay süresince tedavi gören 18 aylık farelerin kılcal damar yoğunluğunun genç farelerde görülen seviye ulaştığı, dayanıklılıklarının yüzde 56 ila 80 arttığı keşfedildi.

Benzer etkilerin, insanlarda 80'li yaşlara tekabül eden 32 aylık farelerde de gözlendiği vurgulandı.

Uzmanlar, bileşiğin gelecekte insanlarda osteoporoz ve elden ayaktan düşüren rahatsızlıklarla sonuçlanan yaşa bağlı dayanıklılık kaybının etkileriyle mücadeleye katkı sağlamasını ümit ediyor.

Anahtar Kelimeler:
BilimDayanıklılıkFarelSirtuin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PYD'nin muhalif Kürt siyasilere tahammülü yok
PYD'nin muhalif Kürt siyasilere tahammülü yok
TSK açıkladı: Afrin tamamen kontrol altında
TSK açıkladı: Afrin tamamen kontrol altında
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: Afrin'de üç beş köy kaldı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: Afrin'de üç beş köy kaldı
Prof. Dr. Erbaş: İslam beldelerinde adeta fikir, mezhep savaşları isteniyor
Prof. Dr. Erbaş: İslam beldelerinde adeta fikir, mezhep savaşları isteniyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Afrin harekatı barışın zaferi, terörün yenilgisidir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Afrin harekatı barışın zaferi, terörün yenilgisidir
Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler sürüyor
Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler sürüyor
Etna Yanardağı denize doğru kayıyor
Etna Yanardağı denize doğru kayıyor
TOKİ restorasyona desteği artırdı
TOKİ restorasyona desteği artırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim