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Fashion Week’te modanın kalbi Hopi ile attı

- Hopi, moda dünyasının yakından takip ettiği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un nabzını tuttu

Fashion Week’te modanın kalbi Hopi ile attı

- Hopi, moda dünyasının yakından takip ettiği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un nabzını tuttu

31 Mart 2018 Cumartesi 11:43
Fashion Week’te modanın kalbi Hopi ile attı

İSTANBUL (AA) - Hopi, moda dünyasının yakından takip ettiği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un nabzını tuttu.

Hopi'den yapılan açıklamaya göre, Hopililer, bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Mercedens-Benz Fashion Week Istanbul’da moda dolu 4 gün geçirdi.

Onlarca marka ve tasarımcının, Sonbahar/Kış 2018 sezonunu moda dünyasının beğenisine sunacağı bu özel etkinlikte sponsor olarak yerini alan Hopi, "MBFWI’u Hopi ile Keşfet’’ ana teması kapsamında katılımcılara unutulmayacak bir Fashion Week deneyimi sundu.Fashion Week kapsamında Zorlu Center’da gerçekleştirilen özel kampanyalardan yararlanan Hopililer, etkinlik süresince kendilerine özel fırsatları değerlendirerek defileleri yerinde takip etme imkanı yakaladı.

Yekta Kopan ve Ceylan Atınç’ın renkli sunumlarıyla defile alanından canlı yayınlar gerçekleştiren Hopi, takipçilerini Fashion Week’e dair hiçbir yerde bulamayacakları değerlendirmelerle ve tasarımcıların özel röportajlarıyla buluşturdu.Hopi, Fashion Week süresince gerçek zamanlı ve lokasyon bazlı kişiselleştirilmiş içerikleriyle katılımcılara yeni nesil bir moda deneyimi sundu.

Son Güncelleme: 31.03.2018 08:50
Anahtar Kelimeler:
Mercedes-Benz Fashion Week IstanbulHopi
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