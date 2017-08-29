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Fas'ta Barselona saldırısına ilişkin iki şüpheli yakalandı

İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin Fas'ta iki şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fas'ta Barselona saldırısına ilişkin iki şüpheli yakalandı

İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin Fas'ta iki şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

29 Ağustos 2017 Salı 18:31
Fas'ta Barselona saldırısına ilişkin iki şüpheli yakalandı

RABAT (AA) - Resmi temaslarda bulunmak üzere Fas'a gelen İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido burada mevkidaşı Abdulvafi Leftit ile görüştü.

İspanya'daki terör saldırısının hazırlayıcıları öldürüldü

Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, İspanyol Bakan Zoido, Barselona saldırısına ilişkin Fas'ta devam eden soruşturma kapsamında iki DEAŞ şüphelisinin gözaltına alındığını belirtti.

İki ülke arasında teröre karşı tam bir iş birliği olduğunu vurgulayan Zoido, Faslı mevkidaşıyla görüşmelerinde başta Barselona'daki terör saldırısı olmak üzere birçok meseleyi görüştüklerini dile getirdi. .

İspanya'da 17 Ağustos’ta gerçekleştirilen terör saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. Saldırının ardından güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda birçok Fas asıllı İspanyol gözaltına alınmıştı.

Muhabir: Mehmet Akif Turan

Anahtar Kelimeler:
Barselona'da Terör SaldırısıDünyaFasIspanya
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