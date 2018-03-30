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Fas’ta Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi

Fas'ta, Filistin Toprak Günü münasebetiyle, yüzlerce Faslının katılımı ile Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Fas’ta Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi

Fas'ta, Filistin Toprak Günü münasebetiyle, yüzlerce Faslının katılımı ile Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

30 Mart 2018 Cuma 23:47
Fas’ta Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi

RABAT (AA) - Başkent Rabat’taki Fas Parlamentosu önünde toplanan göstericiler, İsrail’in Filistin’de yaptığı insan hakları ihlallerine karşı dünya kamuoyuna harekete geçme çağrısı yaptı.

Filistin'i destekleyen pankartlar ve Filistin bayrağı açan göstericiler, İsrail'in bölgede işgalci olduğu yönünde sloganlar attı.

Birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği gösteride, özellikle Gazze’de düzenlenen göstericilerle dayanışma mesajı verildi.

İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkan "Normalleşmeye Karşı Fas Derneği" Başkanı Ahmed Evihman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bu gösteri ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ etkinliğine katılan Filistinliler ile dayanışmak için düzenledi. Filistin’deki işgalci Siyonist İsrail ile normalleşme girişimlerini kınıyoruz.” diye konuştu.

İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistin halkı, olayı protesto etmek için genel grev düzenlemiş, İsrail güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Bu nedenle Filistinliler her yıl 30 Mart'ta, "Toprak Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek, kayıplarını anıyor.

Muhabir: Mehmet Akif Turan

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