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Fatih Gürsul'un FETÖ cezasını istinaf onayladı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un da bulunduğu 10 sanığın 7 yıl ila 10,5 yıl arasında değişen hapis cezasına ilişkin verilen kararı onadı.

Fatih Gürsul'un FETÖ cezasını istinaf onayladı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un da bulunduğu 10 sanığın 7 yıl ila 10,5 yıl arasında değişen hapis cezasına ilişkin verilen kararı onadı.

14 Mart 2018 Çarşamba 14:12
Fatih Gürsul'un FETÖ cezasını istinaf onayladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin aralarında Fatih Gürsul'un da bulunduğu 10 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl ila 10,5 yıl arasında değişen hapis cezasına ilişkin verilen kararın onanmasına hükmetti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince 26 Aralık 2017'de kurduğu mahkumiyet hükümlerine karşı sanıklar Fatih Gürsul, Adem Sezgin Uzun, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammet Akif Altun, Mustafa İsmail, Uğur Tuncel ve Turgay Atasoy'un yaptığı itirazları karara bağladı.

Dairenin kararında, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde bir eksiklik olmadığı belirtildi. Her bir sanık yönünden suç konu eylemlerin ispatı bakımından yapılan hukuki değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilen kararda, bu nedenle istinaf başvurusunda bulunan sanıklar ve avukatlarının taleplerinin yerinde görülmediği belirtilerek istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği belirtildi.

Kararda, sanıklar Uğur Tuncel, Kasım Karagöz, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Mustafa İsmail, Hakan Doğan, Fatih Gürsul ve Adem Sezgin hakkında verilen ceza miktarını dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.


Öte yandan daire kararını, Yargıtay temiz yolu açık olmaz üzere oy birliği aldı.

Yerel mahkemenin kararı

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, tutuklu sanıklardan Fatih Gürsul'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl hapis cezası vermişti. Bu cezayı yarı oranında arttırarak 10 yıl 6 aya çıkaran mahkeme, ayrıca sanığın duruşmalardaki davranışları ve pişmanlığını dile getirmemiş olması nedeniyle hakkında indirim maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına oy birliğiyle hükmetmişti.

Diğer sanıklar, Adem Sezgin Uzun, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammet Akif Altun, Mustafa İsmail ve Uğur Tuncel, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9'ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık Turgay Atasoy'a yine aynı suçtan 9 yıl hapis cezası veren mahkeme, Atasoy'un duruşmalardaki davranışları ve savunmalarını lehine takdiri indirim nedeni sayarak, sanık hakkında verilen cezayı 7 yıla indirmişti.

Mahkeme, ayrıca tutuklu 7 sanığın bu hallerinin devamı ile tutuksuz 3 sanık hakkındaki adli kontrol kararlarının devamını kararlaştırmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Fatih GürsulTürkiye
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