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10 Nisan 2017 Pazartesi 19:56

Fatih'in ünlü caddesi için flaş karar

   İstanbul’un tarihi caddesi için flaş karar.

Fatih'in ünlü caddesi için flaş karar
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Fatih'in ünlü caddesi için flaş karar
   İstanbul’un tarihi caddesi için flaş karar.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şirketlerinden BİMTAŞ tarafından İstanbul’un en önemli arterlerinden biri olan Vatan Caddesi,Unkapı’ndan Aksaray’a uzanan Atatürk Bulvarı ve Aksaray’dan Yenikapı’ya uzanan Gazi Mustafa Kemal paşa Caddeleri’nin yeniden düzenlenmesine ihale edildi.
   Buna göre yeni düzenleme ile Ordu Caddesi araç trafiğine ve tramvay trafiğine kapatılacak.Proje ihalesini, peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım konularında çalışmalar yapan öğretim üyesi Oktan Nalbantoğlu'nun kurucusu olduğu şirket aldı. İhale şartnamesine göre projeler 23 Haziran 2017 tarihine kadar tamamlanacak. Projenin tamamlanmasının ardından, belediye uygulamaya geçecek. Firma söz konusu projeleri 1 milyon 298 bin 160 TL'ye hazırlayacak. 
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Ordu Caddesi
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