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13 Mart 2017 Pazartesi 09:26

Fenalaşan yolcu halk odobüsüyle hastaneye yetiştirildi

Fenalaşan yolcu halk odobüsüyle hastaneye yetiştirildi
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Fenalaşan yolcu halk odobüsüyle hastaneye yetiştirildi

Halk otobüsü seyir halindeyken fenalaşan yolcuyu hastaneye otobüs sürücüsü vatandaşı böyle yetiştirdi.  Kocaeli'nin Darıca ilçesinde halk otobüsü içinde fenalaşan yolcu, şoförün çabası sonrasında hızla hastaneye yetiştirildi
 
Kocaeli'nin Darıca ilçe merkezinde sefer yapan halk otobüsüne Osmangazi Mahallesi'nde binen bir kadın bir süre sonra rahatsızlandı. Otobüs sürücüsü Tayfur Güngör rahatsızlanan kadını görünce hemen flaşörlerini yakıp, sürekli korna çalarak Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne doğru hareket etti.

OTOBÜSTEKİ YOLCULAR YARDIMCI OLDU

Bu sırada otobüste bulunan bir kadın ise hemşire olduğunu belirterek, fenalaşan kadının dilinin boğazına kaçmaması için uğraşırken, kadın yolcular da kendisine yardımcı oldu. Otobüsteki diğer yolcular endişe içerisinde yaşananları izlerken, sürücü otobüsü Farabi Devlet Hastanesi'nin acil servisinin önüne çekti. Otobüse giren sağlık ekipleri kadını alarak sedye ile hastaneye taşıdı. Rahatsızlanan kadın tedavi altına alındı.

ŞOFÖR O ANLARI ANLATTI

Tayfur Güngör araç içerisinde bir kadın yolcunun fenalaştığını fark ettiğinde hiç tereddüt etmeden hastanenin yolunu tuttuğunu ve trafikte olası bir kazanın yaşanmaması için flaşörlerini yakıp, sürekli korna çaldığını belirterek, insanlık görevini yerine getirdiğini söyledi.
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