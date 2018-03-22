FETÖ adına çek-senet tahsilatına 40 yıla kadar hapis istemi

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına özellikle esnaftan aldıkları çek ve senetleri tahsil ederek, parayı örgüte aktardıkları iddiasıyla 9 sanığın 7 yıl 6 ay ile 40 yıl arasında değişen sürelerle hapis cezasına çarptırılması istendi.

Özellikle esnaftan çek ve senet olarak "himmet" aldıkları, bunları tahsil ettikten sonra örgüte aktardıkları, bu işlemler sırasında Aksiyon Güvenlik Hizmetleri AŞ'yi de kullandıkları gerekçesiyle, örgütün Ankara genelinde muhasebecilerden ve mali müşavirlerden sorumlu üst düzey imamı olduğu kaydedilen Süleyman Savat'ın da aralarında bulunduğu 13 kişinin yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Savat, tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Sanıklardan Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Tamer Tıbık ile telekonferans sistemi üzerinden bağlantı kurulan duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Murat Kaçan esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Görüşte, FETÖ/PDY'nin, esnaftan örgüt vergisi olarak "himmet" aldığı, bunun genelde elden verildiği, ancak bazı esnaftan çek ve senet yoluyla para tahsiline çalıştığı belirtildi.

Çek ve senet veren kişilerin hesabından vadesi geldiğinde tahsilatın örgüte ait mali müşavirlik ve muhasebe şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiği, genellikle örgüte ait ticari bir şirketin çalışanlarının çek ve senet bedellerinin tahsilatı için görevlendirildiği ifade edilen görüşte, tahsil edilen paranın kaynağının gizlenmesi için çek ve senet bedellerinin, şirketin ticari faaliyeti gibi gösterildiği kaydedildi.

Görüşte, sanıkların, Ankara'da kurulu bulunan örgüte ait Aksiyon Güvenlik Hizmetleri AŞ'yi de çek ve senet olarak toplanan örgüt gelirini tahsil için kullandığı bildirildi.

Sanıklardan, şirketin 2012-2014'teki ortakları Süleyman Savat, Tamer Tıbık ve Selami Tuğrul'un çek ve senet olarak esnaftan toplanan himmetin paraya tahvil edilmesini yönettikleri ifade edilen görüşte, bu sanıklardan Savat'ın "silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan 22 yıl 6 aya, "zincirleme biçimde nitelikli dolandırıcılık" suçundan da 17 yıl 6 aya kadar olmak üzere toplam 40 yıla kadar hapsi istendi.

Tıbık'ın "silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen görüşte, yine bir dönem şirketin ortakları olan Hasan Dost, Özcan Şahin, Ferhat Öğretmen ve Selami Şavlığ ile şirket çalışanları Hakan Baş, Hayrettin Lüy ve Yasin Sönmez'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından 15'er yıla kadar mahkumiyetleri istendi.

Görüşte, firari sanıklar Selami Tuğrul, Çetin Alaçam, Fuat Yağmur ve Mahmut Yağmur hakkındaki dava dosyasının ayrılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Savat ve Tıbık'ın tutukluluğunun devamına da hükmeden heyet, davayı erteledi.

Savat, KPSS davasında da sanık

Sanıklardan Süleyman Savat, Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sınav öncesinde örgüt mensuplarına sızdırılmasına ilişkin "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "zincirleme biçimde resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından da yargılanıyor.

İddianamede o dönemde, darbe girişiminin ardından kapatılan Turgut Özal Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi olan Savat'ın, faillerin sorulara illegal yollardan ulaşarak, haksız menfaat temin etmelerini sağladıkları belirtiliyordu.

Muhabir: Barış Kılıç