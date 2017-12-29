Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
114757
ALTIN
157.882
DOLAR
3.7907
STERLİN
5.1092
EURO
4.5306
Fenerbahçe Doğuş 6. mağlubiyeti aldı
Fenerbahçe Doğuş 6. mağlubiyeti aldı
Ronaldo 4. kez yılın futbolcusu
Ronaldo 4. kez yılın futbolcusu
Beşiktaş kupada avantajı kaptı
Beşiktaş kupada avantajı kaptı
Boluspor kupada Süper Lig ekibini mağlup etti
Boluspor kupada Süper Lig ekibini...
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne...

FETÖ, askeri sınav sorularını da çalmış

FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianamede, askeri okul sınavlarına yönlendirilen örgüt mensuplarına soruların önceden verildiği belirtildi.

FETÖ, askeri sınav sorularını da çalmış

FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianamede, askeri okul sınavlarına yönlendirilen örgüt mensuplarına soruların önceden verildiği belirtildi.

29 Aralık 2017 Cuma 10:30
FETÖ, askeri sınav sorularını da çalmış

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, askeri okul sınavlarına yönlendirilen örgüt mensuplarına soruların önceden verildiği ve sağlık raporu aşamasında da kolaylık sağlandığı bilgisine yer verildi.

FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasının sanık ifadelerinden hareketle detaylarıyla anlatıldığı iddianamede, devlet kademelerindeki yapılanmaya ve sızılan yerin önemine göre örgüt içerisindeki mahremiyetin arttığına işaret edildi.

Etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Harun A, iddianamedeki ifadesinde, örgüt ile üniversite yıllarında tanıştığını, kripto yapı içerisinde yer aldığını ve sorumluluğunda bulundukları "asker abisi" şahıslarla sabit/ankesörlü telefon ile iletişime geçtiklerini belirtti.

Terör örgütü FETÖ ile üniversite yıllarında tanıştığını anlatan Harun A, "Örgüte ait öğrenci evlerinde kaldım. Askeri okul sınavlarına FETÖ tarafından yönlendirildim. Sınavlarda çıkacak sorular verildi. Sağlık raporu sırasında da yardım edildi. Sağlık raporundan çıkan olumlu sonuçlar ile askeri okulu kazandım. FETÖ yapılanması içerisindeki şahıslar ile okullar yıllarında görüşmeler yaptım. Tekirdağ'a atamam olduktan sonra da görüşmelere devam ettim. FETÖ mensubu şahıslar ile sabit/ankesörlü hatlar üzerinden arandım ve bu yöntem ile irtibat kurdum. Bir kez de kurban parası verdim" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 22'si tutuklu 43 sanığın, "terör örgütüne üye olmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Muhabir: Ömer Ural

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY'den bilet değişiklik ve iadelerine vize düzenlemesi
THY'den bilet değişiklik ve iadelerine vize düzenlemesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki üniversiteye rektör ataması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki üniversiteye rektör ataması
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden vize açıklaması
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden vize açıklaması
İşte yılbaşına karla girecek şehirler
İşte yılbaşına karla girecek şehirler
Trump yönetiminin ilk yılında 'üst düzey ayrılık' rekoru
Trump yönetiminin ilk yılında 'üst düzey ayrılık' rekoru
ABD'de yangın: 12 ölü
ABD'de yangın: 12 ölü
Çin'de hava kirliliğine turuncu alarm
Çin'de hava kirliliğine turuncu alarm
Katar ile ABD savunma bakanları 'Körfez krizi'ni görüştü
Katar ile ABD savunma bakanları 'Körfez krizi'ni görüştü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim