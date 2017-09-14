FETÖ bağlantılı cinsel istismar davasında savunmalar alındı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da 2007'de "15 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismar olayı" ile ilgili soruşturmayı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in kardeşi ve yeğeninin de karıştığı iddiasıyla kapattıkları ileri sürülen 16 polisin yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık avukatları hazır bulundu. Sanıklar Aydın Ergün, Murat Önemli, Ünal Doğruel, Muhsin Pala ve Fethi Bünet, duruşmaya, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada diğer sanıklar yer almadı.

Sanık Pala savunmasında, yaklaşık 14 aydır tutuklu bulunduğunu, hem kendisinin hem de ailesinin mağdur olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.

Sanık Önemli de ByLock konusunda konuşmayı kabul etmediğini aktararak, "Buna ilişkin görüşmelerin araştırılmasını talep ediyorum. Yaklaşık 20 aydır tutukluyum ve sadece bu sebebe dayalı olarak tutuklu bulunmaktayım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık Doğruel, İçişleri Bakanlığı müfettişi tarafından bu olayla ilgili hazırlanan soruşturma raporunda, cezaya yer olmadığı kararı verildiğini kaydederek, "Bu da benim mevcut yapı ile bir yakınlığımın olmadığının açık göstergesidir. 8 aydır tutuklu bulunmaktayım. Tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık Ergün ise savunmasında, Doğruel hakkındaki idari soruşturma ve sonucunun kendisi için de geçerli olduğunu, bu yapı ile ilgilerinin olmadığının lehte değerlendirme raporuyla ortaya çıktığını öne sürdü. Doğruel, "Ayrıca hakkımda Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı suçtan davam vardır. Yani iki kez yargılanmaktayım. Bu hususa çözüm bulunmasını talep ediyorum. Birleştirme konusunda takdir mahkemenizindir." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Muhsin Pala hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi ve Murat Önemli hakkında Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesine müzekkere yazılarak davaların birleştirilmesi hususunda muvafakat istenilmesine, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Erzurum'da, 29 Ekim 2007'de Dadaşkent Polis Merkezine gelen 15 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu S.Ö, birçok erkek tarafından tehdit ve zorlamayla cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi olmuş, acil koruma kararı alınarak Nenehatun Kız Yetiştirme Yurduna yerleştirilmişti.

Açılan ilk soruşturmada 8 kişi tutuklanmış ve derinleştirilen soruşturmada aralarında Fetullah Gülen'in yeğeni ve 2014'te vefat eden kardeşi Seyfullah Gülen'in de bulunduğu 90'a yakın şüpheli belirlenmişti. Bu aşamadan sonra hem soruşturma savcısı değiştirilmiş hem de kız çocuğu başka kente gönderilmişti. Genişletilen soruşturmada şüpheli olarak belirlenen, aralarında Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen ve yeğeninin de bulunduğu kişiler hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Bu dosyaların kapatılmasının ardından ilk soruşturmada tutuklananlar da tutukluluklarına itiraz ederek, 8 Kasım 2012'de serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın FETÖ/PDY üyesi emniyet mensuplarınca kapatıldığı iddiaları üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bartın, Eskişehir, Hatay, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Van ve Sinop'ta 18 Ocak 2016'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 polis gözaltına alınmıştı. 3'ü emniyet müdürü, biri emniyet amiri, 3'ü polis memuru 7 şüpheli tutuklanmış, 6 polis memuru ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

İddianamede, tutuklu sanıklar 3 emniyet müdürü ve bir emniyet amiri için 5 yıl 6 aydan 58 yıla kadar, diğer polisler için de 5 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.