FETÖ başsavcısı Kavak'ın 'yargı oyunları' iddianamede

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "yargı yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski başsavcı Durdu Kavak hakkında hazırlanan iddianamede, Kavak'ın yargılamalara nasıl müdahale ettiği bilgisi yer aldı.

Eski başsavcı Kavak hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan 72 sayfalık iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Devletin her kademesinde bulunma saikiyle hareket eden FETÖ'nün, üç erkten biri olan yargı erkine ayrı önem atfettiği belirtilen iddianamede, örgütün üyelerine hakimlik ve savcılık sınavlarına girmeleri konusunda telkinlerde bulunduğu, hakim ve savcı yapılanmasının da askeriye ve MİT yapılanması gibi mahrem hizmetler olarak görüldüğü ve gizliliğe azami oranda dikkat edildiği kaydedildi.

İddianamede tanık olarak ifadelerine yer verilen cumhuriyet savcısı M.D, Kavak'ın Manisa Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde, Yargıtay seçimlerinde FETÖ'nün "bağımsız" adaylarını desteklemesini istediğini anlatarak, "Seçimlerin yapılmasına birkaç gün kala Durdu Kavak makamındayken eşime cemaat adayları olarak ismi geçen şahıslara oy vermesini söyledi. Eşim onlara oy vermek istemediğini söyleyince Durdu Kavak, 'Hakime hanım, ev yanıyor, sen eşyalardan bahsediyorsun.' diyerek uyardı." ifadelerini kullandı.

Kavak'ın, kendisinin terör bürosu savcısı olduğu dönemde bir dosyaya takipsizlik verilmesi için baskı yaptığını dile getiren M.D, şunları bildirdi:

"Kavak, organize suç savcısı K.Ö'nün bakmakta olduğu Manisa TKDK ile ilgili bir dosyayı bana tevzi etti. Bu dosya bana verildikten hemen sonra K.Ö'den bilgi aldım. K.Ö. bana, 'Savcım, o dosyaya çok dikkat et, o dosyada cemaatin menfaat işleri var. Durdu Kavak, benden bu dosyaya takipsizlik kararı vermem için iki kez istekte bulundu, yapmayınca dosyayı geri aldı.' dedi.

Durdu Kavak, dosyanın bana verilmesinden bir gün sonra yanına çağırdı, 'Sana bir dosya tevzi ettik, dosyada bir problem yok, bunu en kısa sürede sonuçlandır.' dedi. Bunu söylerken takipsizlik kararı vermem konusunda imada bulunduğunu anladım. Ben de dosyayı inceleyeceğimi, gereğini yapacağımı söyledim. Aradan biraz süre geçti, beni tekrardan çağırıp dosyayı sordu. Ben de dosyanın kapsamlı olduğunu, incelemeye devam ettiğimi söyledim. Acele etmemi istedi. Dosyanın incelemesini bitirdikten sonra soruşturmanın genişletilmesi gerektiğini anladım.""Ahirette gırtlağına yapışacağım"

Başsavcı Kavak'ın kendisini tekrar çağırıp dosyanın ne olduğunu sorduğunda, takipsizlik kararı vermeyeceğini, dosyanın iddianamelik olduğunu ve soruşturmaya devam edeceğini söylediğini anlatan M.D, "Bunun üzerine yorum yapmadan odadan çıktı ancak 15 dakika sonra yazı işleri müdürü gelip, dosyanın benden alındığını söyledi. Daha sonra Kavak'ın tayini çıktı. Veda yemeğine katılmadım ancak adliyede karşılaştığımızda bana 'Savcı bey, sana bir dosya verdik, gereğini yapmadın, ahirette bunun hesabını soracağız, ahirette gırtlağına yapışacağım' dedi." beyanında bulundu.

Tanık olarak ifade veren zabıt katibi M.S. de Diyarbakır'a atanınca burada görevli başsavcı Kavak'ın önemli soruşturmalarda kendisiyle çalışacağını söylediğini belirterek, "Durdu Kavak, bazı savcılar hakkında gizli tanık olarak ifademi alacağını söyledi. Ben de o savcılar hakkında bilgim olmadığını söyleyerek kabul etmedim. 2007'nin kış ayında lojmandan çıkarıldım. Kavak'ın yanına gittiğimde, 'O kadar hakim savcı varken siz mi oturacaksınız?' diyerek odadan kovdu." bilgisini verdi.

M.S, Kavak hakkında şikayetçi olmaya çalıştığını ancak tehdit edildiğini ve Kulp Adliyesine sürgüne gönderildiğini öne sürdü.

Temizöz'ün şikayet dilekçesi iddianamede

İddianamede, emekli subay Cemal Temizöz'ün, Hakimler Savcılar Kuruluna gönderdiği şikayet dilekçesine de yer verildi.

Temizöz, dilekçesinde, "Durdu Kavak, Diyarbakır'daki soruşturmalar sonrasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile ödüllendirildi. Gittiği bu yerde de yüzlerce Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun hayatlarının karartılmasına sebep olan soruşturmaların başında yer aldı. Gittiği her yerde Türk subayına karşı sanki bir öğütücü gibi çalıştı." ifadelerini kullandı.

İddianamede, Kavak'ın, kızını FETÖ'yle iltisaklı okula gönderdiği, çevresindekileri de bu okullara yönlendirdiği belirtildi.