'FETÖ borsası' iddiasına ilişkin Şamil Tayyar'ın ifadesi alınacak

ANKARA (AA) - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Şamil Tayyar'ın ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat gönderdi.
Muhabir: Barış Kılıç, Serdar Açıl
AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın "FETÖ borsası" iddiasıyla ilgili soruşturma başlatan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Tayyar'ın "tanık" sıfatıyla ifadesinin alınmasını istedi.
ANKARA (AA) - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Şamil Tayyar'ın ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat gönderdi.
Muhabir: Barış Kılıç, Serdar Açıl