Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103544
ALTIN
160.971
DOLAR
3.9258
STERLİN
5.2888
EURO
4.6532
Roman Neustaedter taraftar desteği bekliyor
Roman Neustaedter taraftar desteği bekliyor
Cleveland Cavaliers oyuncusu Cedi Osman kendinden emin
Cleveland Cavaliers oyuncusu Cedi Osman...
MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Şampiyonluktan başka yol gözükmüyor
MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Şampiyonluktan...
Engellilerin hayatı basketbolla renklendi
Engellilerin hayatı basketbolla renklendi
'Dört Büyükler'in yedekleri kupada sahne aldı
'Dört Büyükler'in yedekleri kupada sahne...

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığı araştırılıyor

Türkiye’nin verdiği notanın ardından, FETÖ firarisi Adil Öksüz hakkındaki iddialar nedeniyle Almanya'da emniyetin bu konuyu incelediği ifade edildi.

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığı araştırılıyor

Türkiye’nin verdiği notanın ardından, FETÖ firarisi Adil Öksüz hakkındaki iddialar nedeniyle Almanya'da emniyetin bu konuyu incelediği ifade edildi.

01 Aralık 2017 Cuma 16:24
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığı araştırılıyor

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığı araştırılıyor

BERLİN (AA) - Almanya'nın, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığı konusunda araştırmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Alman diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin verdiği notanın ardından, Adil Öksüz’ün Almanya’da görüldüğü yönündeki iddiaların incelendiğini, Federal Emniyet Teşkilatının (BKA) bu konuda çalışma yürüttüğünü belirtti.

Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğu yönündeki iddiaları doğrulayan bir bilgi elde edilemediğini belirten yetkililer, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, bugün düzenlediği basın toplantısında, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesinde ağırlıklı olarak ikili ilişkilerin ve Suriye’deki durumun ele alındığını bildirdi.

Türkiye-Almanya ilişkileri hakkındaki bir soru üzerine Seibert, "İkili ilişkilerimizdeki durumunu şu an istediğimiz noktada görmediğimizi ve ilişkilerin düzeltilmesi gerektiğini söylemem sizi herhalde şaşırtmayacaktır. Bunun için de belirli adımların atılması gerekiyor.“ şeklinde konuştu.

Seibert, Erdoğan ile Merkel arasındaki telefon görüşmesinde 15 Temmuz darbe girişiminin ve Almanya’ya kaçtığı iddia edilen FETÖ firarisi Adil Öksüz konusunun da gündeme gelip gelmediği yönündeki soru üzerine, şunları söyledi:

''Bu görüşmede nelerin konuşulduğu konusunda söyleyebileceğimi söyledim. Size buna ek olarak, geçen yaz yaşanan darbe girişimi konusunda geçmişte Merkel ile Erdoğan’ın sıkça görüştüklerini söyleyebilirim. Başından beri bu darbe girişimine karşı olan kararlı tutumumuzu biliyorsunuz."

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth ise Öksüz hakkında Almanya’da bir arama kararı olup olmadığına ilişkin soru üzerine, bu konuda bilgi edinmesi durumunda bile kişisel bilgilerin gizliliği ilkesi sebebiyle bir açıklama yapamayacağını söyledi.

Muhabir: Cüneyt Karadağ

Son Güncelleme: 01.12.2017 13:53
Anahtar Kelimeler:
FirariFETÖDünyaAlmanyaAdil Öksüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Libya'daki sığınmacıların sayısı 1 milyona ulaşabilir
Libya'daki sığınmacıların sayısı 1 milyona ulaşabilir
Öldürülen Suriyeli kadın hakkındaki yoruma hapis istemi
Öldürülen Suriyeli kadın hakkındaki yoruma hapis istemi
Anıtkabir'i 6 milyonu aşkın kişi ziyaret etti
Anıtkabir'i 6 milyonu aşkın kişi ziyaret etti
CIA'in eski görevlisi Fuller'e FETÖ'den yakalama kararı
CIA'in eski görevlisi Fuller'e FETÖ'den yakalama kararı
Otizmin belirtileri bilinmiyor
Otizmin belirtileri bilinmiyor
Sosyal medyadan terör propagandasına 6 tutuklama
Sosyal medyadan terör propagandasına 6 tutuklama
Başbakan Yıldırım: Bu dava hukuki olmaktan çıkmıştır
Başbakan Yıldırım: Bu dava hukuki olmaktan çıkmıştır
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Afganistan'ın güvenlik tehditlerine ortak yanıt vermeliyiz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Afganistan'ın güvenlik tehditlerine ortak yanıt vermeliyiz

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim