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FETÖ elebaşı sahte belgeyle 49 yaşında yaşlılık maaşı almış

Erzurum'da, matbaada çalışmadığı halde çalışmış gibi gösterilip 49 yaşında yaşlılık aylığı alarak SGK'yı zarara uğrattığı öne sürülen FETÖ elebaşı Gülen hakkında 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

FETÖ elebaşı sahte belgeyle 49 yaşında yaşlılık maaşı almış

Erzurum'da, matbaada çalışmadığı halde çalışmış gibi gösterilip 49 yaşında yaşlılık aylığı alarak SGK'yı zarara uğrattığı öne sürülen FETÖ elebaşı Gülen hakkında 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

28 Mart 2018 Çarşamba 11:54
FETÖ elebaşı sahte belgeyle 49 yaşında yaşlılık maaşı almış

ERZURUM (AA) - Muhammet Mutaf - Erzurum'da matbaada çalışmadığı halde çalışmış gibi gösterilip 49 yaşında yaşlılık aylığı alarak Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattığı iddia edilen Fetulllahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ile matbaanın sahibi olan kardeşi Salih Gülen'e "dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca SGK'nın şikayetiyle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen (77) ile kardeşi Salih Gülen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Fetullah Gülen'e, Emekli Sandığı Kanunu kapsamında 20 yıl 11 ay 23 gün ve Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında 1 Mart 1986 ila 30 Ocak 1990 arasında bin 410 günlük hizmetlerine istinaden 8 bin 963 gün üzerinden yaşlılık aylığı bağlandığı kaydedildi.

Fetullah Gülen'in, "Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi hizmetlerinin gerçeğe aykırı olduğu" aktarılan iddianamede, diğer sanık Salih Gülen'in, kardeşi Fetullah Gülen'i kendisine ait matbaada çalışıyormuş gibi gösterdiği belirtildi.

İddianamede, tanık beyanlarının Fetullah Gülen'in matbaada hiç çalışmadığını doğruladıkları bildirilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Fetullah ve Salih Gülen'in fikir ve irade birliği içerisinde FETÖ elebaşının yaşlılık aylığına hak kazanması amacıyla SGK'ya gerçeğe aykırı bildirimlerde bulunup kurumun sahte belgeler düzenlenmesine sebep olarak Fetullah Gülen'in hakkı olmadığı halde 1 Şubat 1990'dan itibaren yaşlılık aylığı aldığı ve SGK'yı zarara uğrattıkları anlaşıldı. Anlatılan olaylarla ilişkilendirilen deliller ve tüm dosya kapsamı birlikte ele alındığında sanıkların üzerilerine atılı suçları işledikleri anlaşıldı."

Gülen kardeşlerin, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Türkiye'ye dönmeyip ABD'de ve ihanetleri ile ilgili haklarında açılan davalar nedeniyle dönmeyecekleri herkesçe bilindiğinden yakalama kararının infazının mümkün olmadığına işaret edilen iddianamede, bu nedenle sanıkların haklarında üzerilerine atılı suçlardan dolayı yakalama kararının infazı beklenmeksizin kamu davası açılması gerektiği kanaatine varıldığı kaydedildi.

İddianamede, Fetullah ve Salih Gülen hakkında "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

Sahte evraklarla 49 yaşından itibaren yaşlılık aylığı aldığı anlaşılan Fetullah Gülen'in maaşı, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası kesilmişti.

Anahtar Kelimeler:
DavaDolandırıcılıkErzurumFetullah GülenIddianameResmi Belgede SahtecilikTürkiye
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