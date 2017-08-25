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FETÖ elebaşının talimatıyla 18 milyon lira toplanmış

17/25 Aralık sürecinden sonra maddi sıkıntı yaşayan FETÖ'nün, elebaşı Gülen'in talimatıyla her örgüt üyesinden birer çeyrek altın aldığı, kurban ve fitre organizasyonuyla 18 milyon lira toplandığı ortaya çıktı.

FETÖ elebaşının talimatıyla 18 milyon lira toplanmış

17/25 Aralık sürecinden sonra maddi sıkıntı yaşayan FETÖ'nün, elebaşı Gülen'in talimatıyla her örgüt üyesinden birer çeyrek altın aldığı, kurban ve fitre organizasyonuyla 18 milyon lira toplandığı ortaya çıktı.

25 Ağustos 2017 Cuma 15:55
FETÖ elebaşının talimatıyla 18 milyon lira toplanmış

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem hizmetlerin Ankara yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 731 kişi hakkında düzenlenen iddianamede, 17/25 Aralık sürecinden sonra maddi sıkıntı yaşayan örgütün, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla her örgüt üyesinden birer çeyrek altın aldığı, kurban ve fitre organizasyonuyla 18 milyon lira toplandığı ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelilerin "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianamede, 17/25 Aralık süreci sonrasında özellikle FETÖ üyesi bazı polislerin örgütten koparak himmet vermemesiyle örgütün gelirlerinde azalma olduğu, açık, ihraç ve avukat giderlerinin artmasıyla toplanan paranın yetmemeye başladığı kaydedildi.

FETÖ elebaşı Gülen'in talimatıyla yeni gelir elde edebilmek için bir defaya mahsus her örgüt üyesinden çeyrek altın alındığı, 2 defa kurban organizasyonu ve bir defa da fitre organizasyonu yapılarak, 18 milyon lira toplandığı, bu paranın 15 Temmuz 2016'ya kadar örgütün gelir gider bilançosundaki eksiklik için kullanıldığı belirlendi.

FETÖ'nün sivil yapılanmasından 6 milyon dolar destek

Gizli tanık "Garson"un beyanına göre, 2015'in ilk çeyreğinde 6 seferde FETÖ'nün "Türkiye Emniyet İmamı" olduğu belirtilen Hamza Sevinç'in bilgisi dahilinde FETÖ'nün sivil yapılanmasından 6 milyon dolar destek olarak alındığı vurgulanan iddianamede, bu paranın 2,5 milyon dolarının soğuk hava deposu işleten sanıklardan Ercan Ayla adına açılan bir banka kasasında yaklaşık bir yıl kadar kaldığı tespit edildi.

Ayla'nın hukuki bir sorun yaşama korkusuyla parayı geri vermek istediğine yer verilen iddianamede, paranın açık kimlik bilgilerini bilinmeyen bir esnaf tarafından yine bankalardaki kiralık kasalarda saklandığı, bu paranın 3,5 milyon dolarının 2016 Ağustos ve 2017 Mart ayları arasında kullanıldığı belirtildi.

"Garson"un beyanına göre, FETÖ emniyet organizasyonun tahmini olarak 2,5 milyon dolarının bulunduğu kaydedilen iddianamede, bu paranın bir kısmının Ankara'daki bir danışmanlık şirketinde çalışan Kemal Ö. isimli şahsa ait bir bankanın kiralık kasasında bulunduğu, bu paranın diğer kısmının sanıklardan, Polis Akademisi ve Koleji sorumlusu "Nedim" kod isimli Nevzat Balkaya, abisi ve güvendiği bir akrabasının Kocaeli/Gölcük'te kiraladığı bir banka kasasında bulunduğu bildirildi.

İddianamede, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ait mal varlıkları arasında "Türkiye Emniyet İmamı" olduğu belirtilen Sevinç'in örgüt adına yarı yarıya ortak olduğu Ankara Eryaman'da 55 dairelik bir inşaat projesi bulunduğu ve sanıklardan Oktay Turhan'ın da bu inşaat şirketiyle ortaklığının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
17/25 Aralık süreciEmniyet'teki Mahrem HizmetlerFetullahçı Terör ÖrgütüTürkiye
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