FETÖ sanığı 40 eski polise hapis cezası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski şube müdürü, emniyet amiri ve başkomiserlerin de olduğu 35'i tutuklu 40 eski polis, 6 yıl 3 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 35 tutuklu, 5 tutuksuz sanık ile avukatları ve yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanıklar ve avukatlarından son savunmalarını aldı.
Mahkeme heyeti, sanıkladan 24'üne "terör örgütü üyeliğinden" 6 yıl 3 ay, 11'ine 7 yıl 6 ay, "örgütün sohbet toplantılarının organizasyonunda görev aldıkları, finans ve destek sağladıkları" yönünde kuvvetli delil olması nedeniyle Ömer B, Bülent K. ve İsa Ö'ye 8 yıl 9 ay, Ramazan A. ve Vural K'ye de 10 yıl hapis cezası verdi.
Hapis cezası alan eski polislerden 7'si, delil durumu göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
Muhabir: Abdullah Yıldiz