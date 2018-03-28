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FETÖ sanığı albay 'korgeneralliğim garanti' demiş

FETÖ'nün darbe girişimi sırasındaki eylemlere ilişkin davada tanık olarak ifade veren Albay Baykal, darbe girişiminden kısa süre önce konuştuğu sanık eski albay Durmuş'un, "korgeneralliğinin garanti olduğunu söylediğini" ifade etti.

FETÖ sanığı albay 'korgeneralliğim garanti' demiş

FETÖ'nün darbe girişimi sırasındaki eylemlere ilişkin davada tanık olarak ifade veren Albay Baykal, darbe girişiminden kısa süre önce konuştuğu sanık eski albay Durmuş'un, "korgeneralliğinin garanti olduğunu söylediğini" ifade etti.

28 Mart 2018 Çarşamba 22:45
FETÖ sanığı albay 'korgeneralliğim garanti' demiş

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, 15 Temmuz tarihinde Kara Havacılık Okul Komutanlığında öğretim başkanı olarak görev yapan Albay Oğuz Baykal, tanık olarak beyanlarda bulundu.

Olay günü mesainin ardından evine gittiğini ifade eden Baykal, televizyonlardan boğaz köprülerinin kapatılması ve uçakların alçak uçuş yaptığı haberlerini görmesinin ardından amiri konumundaki sanıklardan eski tuğgeneral Ünsal Coşkun'u aradığını anlattı. Telefonu Coşkun'un emir astsubayının açtığını aktaran Oğuz Baykal, Ünsal Coşkun'la görüşmek istediğinde ise telefonun yüzüne kapandığını bildirdi.

Bunun ardından evinden gelişmeleri takip ettiğini beyan eden Baykal, sabah saatlerinde eski tümgeneral Hamza Koçyiğit'in kendisini arayarak, "Sana Genelkurmay Başkanı'nın emrini iletiyorum. Çok sayıda Skorsky uçurmamız lazım. Derhal Eğitim ve Doktrin Komutanlığına (EDOK) gel." dediğini, bunun kanunsuz bir emir olduğunu düşünerek söylenenleri yapmadığını dile getirdi.

Sabah saatlerinde devre arkadaşları ile görüşerek kışla emniyetini sağlamak için Kara Havacılık Komutanlığına gitmeye karar kıldıklarını anlatan Oğuz Baykal, darbecilere karşı operasyon yapan komandolardan birinin yanına gelerek, sanıklar Murat Bolat ve Ersel Ersoy'u ifade işlemi için götüreceklerini söylediğini, kendisinin de gereğinin yapılması talimatını verdiğini bildirdi.

Tanık Baykal, kışlaya girdikten sonra binaları ve odaları tek tek gezerek güvenliği sağladıklarını ifade etti.

FETÖ sanığı albay "korgeneralliğim garanti" demiş

Oğuz Baykal, darbe girişiminden kısa süre önce sanıklara ilişkin yaşadıklarını da anlattı.

Baykal, eski tuğgeneral Coşkun'un kendisine darbe girişiminden önce kursiyer astsubaylara atış yaptırma teklifinde bulunduğunu ancak bunun eğitim yönergesine aykırı olduğu için kabul etmediğini bildirdi.

Albay Baykal, "Bu atış için kışlaya mühimmat getirilmiş ve o gece çeşitli yerlerde kullanılmış." diye konuştu.

Darbe girişiminden kısa süre önce sanıklar Mustafa Çin ve Mustafa Durmuş'u konuşurlarken gördüğünü de anlatan Baykal, sanıklara neler yaptıklarını sorduğunu, Durmuş'un başka bir birliğe atandığından arkadaşları ile hasret giderdiklerini söylediğini belirtti.

Oğuz Baykal, konuşmanın devamında geçenleri ise şu sözlerle anlattı:

"Mustafa Durmuş, bu konuşmalar sırasında kendisinin korgeneralliğinin garanti olduğunu söyledi. Yatırım yapmaktan, doların 4 lira olacağından bahsediliyordu. Ben nereden bildiğini sorduğumda Durmuş, 'Komutanım belli olmaz, bir sabah bakarsınız dolar 4 lira olmuş' dedi."

Muhabir: İsmet Karakaş

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