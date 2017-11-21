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FETÖ sanığından Bank Asya itirafı

FETÖ soruşturması kapsamında Konya'da yargılanmasına devam edilen itirafçı sanık, "O tarihlerdeki talimatlar doğrultusunda, Bank Asya'nın batmasını önlemek amacıyla başka bankalardaki paralarımı çekerek bu bankaya yatırdım." dedi.

FETÖ sanığından Bank Asya itirafı

FETÖ soruşturması kapsamında Konya'da yargılanmasına devam edilen itirafçı sanık, "O tarihlerdeki talimatlar doğrultusunda, Bank Asya'nın batmasını önlemek amacıyla başka bankalardaki paralarımı çekerek bu bankaya yatırdım." dedi.

21 Kasım 2017 Salı 22:26
FETÖ sanığından Bank Asya itirafı

KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 175'i tutuklu 527 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince, Büyükşehir Belediyesi tarafından özel hazırlanan merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen çatı davası duruşması, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti.

Duruşmaya, sanıklar, avukatları ve sanıkların yakınları katıldı.

Etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz sanık Ali Fuat Akdağ, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını, 2013-2016 yılı arasında rütbeli emniyet personeline sohbet hocalığı yaptığını belirtti.

17-25 Aralık sonrası, Bank Asya'ya ciddi miktarda para yatırdığı belirlenen Akdağ, "Fetullah Gülen'in o tarihlerdeki talimatları doğrultusunda, Bank Asya'nın batmasını önlemek, bankaya yardım etmek amacıyla başka bankalardaki paralarımı çekerek bu bankaya yatırdım." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan itirafçı Ali Kudat da örgüt yapılanmasında bölge imamlığı yaptığını ve ByLock kullandığını itiraf etti.

Örgütte 2011-2014 yılı Haziran ayı sonuna kadar çeşitli görevlerde bulunduğunu anlatan Kudat, "Bu süre içinde çalışmadığım halde birçok farklı şirket üzerinden sigortam yatırıldı." dedi.

17-25 Aralık'tan sonra örgütün asıl amacını anladığını dile getiren Akdağ, "17-25 Aralık'tan sonra cemaatin asıl hedefinden saptığını, devlete cephe aldığını görünce, bunun kabul edilemeyeceğini görüp ayrılma kararı aldım. Arkadaşlarımızla olan gönül bağımız dolayısıyla bir süre daha ayrılmadım." diye konuştu.

Örgüte hizmet etmekten pişman olduğunu söyleyen Akdağ, 2015 yılında tamamen bağlantısını keserek memleketine döndüğünü belirtti.

Tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan itirafçılardan Alper Göğebakan ise 2005-2016 yılları arasında örgüt içinde olduğunu dile getirdi.

Göğebakan, Konya'da üniversite öğrencisiyken örgüt evlerinde kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ortaokul ve lise öğrencilerine ders verdim. Askeri okullara öğrenci hazırladım. Bunlardan biri İzmir'deki askeri okula yerleşti. Onunla irtibatı koparmadım ve yaklaşık iki haftada bir İzmir'e giderek onunla buluştum. Buluşmalarda, Fetullah Gülen'e ait kitaplar okuyor, CD'ler izliyor, namaz kılıyorduk. Bunun amacı örgütün emeği bulunan, askeri okullara yerleştirilen çocukların örgüte bağlılığını devam ettirmekti."

Eşiyle evliliğinin de örgüt içi bir evlilik olduğunu anlatan Göğebakan, Bylock kullandığını da kabul etti.

Örgütle irtibatını 2016 yılının ağustos ayında kestiğini ileten Göğebakan, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün eğitim danışmanı, 'darbeyi cemaat olarak biz yapmadık ama bizim yetiştirdiklerimiz darbenin içinde bulunmuş olabilir' sözünden çok etkilendim. 'Bizim yetiştirdiğimiz talebeler nasıl kendi insanına silah sıkabilir' diye düşündüm. Vatanına, milletine, dinine sahip çıkan bir nesil yetiştirme amacını taşıyanlardandım. Örgüt içinde yer aldığıma pişman oldum. Tüm bildiklerimi anlattım."

Duruşma, yarın sanıkların dinlenmesiyle devam edecek.

Muhabir: Melike Kınacı

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