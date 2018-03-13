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FETÖ 'şehzadeler grubu' oluşturmuş

Bursa'daki FETÖ/PDY soruşturmasında yargılanan bir iş adamının ifadesinde, örgütün himmet akışının devamını sağlamak için iş adamlarının gelecekte şirketlerini devralacak çocuklarına yönelik özel "sohbet grubu" oluşturulduğu bilgisi yer aldı.

FETÖ 'şehzadeler grubu' oluşturmuş

Bursa'daki FETÖ/PDY soruşturmasında yargılanan bir iş adamının ifadesinde, örgütün himmet akışının devamını sağlamak için iş adamlarının gelecekte şirketlerini devralacak çocuklarına yönelik özel "sohbet grubu" oluşturulduğu bilgisi yer aldı.

13 Mart 2018 Salı 14:25
FETÖ 'şehzadeler grubu' oluşturmuş

BURSA (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski Vali Şahabettin Harput'un da yer aldığı 14'ü tutuklu 60 kişinin yargılandığı davanın sanıklarından M.K'nin ek ifadesiyle, örgütün zengin iş adamlarının varisleri konumundaki erkek çocukları için özel "sohbet grubu" oluşturduğu ortaya çıktı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada yargılanan ve 12 Ocak'taki duruşmada ev hapsi verilerek tahliye edilen iş adamı M.K'nin ek ifadesindeki detaylar dikkati çekti.

İş adamının ek ifadesinde, örgütle bağlantılı iş adamlarının çocukları için oluşturulan özel "sohbet grubu"yla ilgili detaylar da yer aldı.

"Şehzadeler" kral dairesinde toplanmış

M.K, ifadesinde, örgütün himmet adı altında topladığı kara para akışını sağlamak için özel "sohbet grubu" oluşturduğunu belirtti.

Cansun Sarıyıldız'ın sözde il imamı olarak Bursa'da bulunduğu 2009-2014 yıllarında özel bir sohbet grubu tertip edildiğini bildiren M.K, "Buradaki amaç örgütle irtibatlı zengin iş adamı ve sanayicilerin varisleri konumunda olan erkek çocuklarını örgüte kazandırmaktı çünkü baba emekli olduktan sonra o şirketten alınan himmetlerin devam etmesi için bu çocukların örgütü sevmesi ve aidiyet duygusunu oluşturmak hedeflenmekteydi." ifadesini kullandı.

M.K, bu grubun, FETÖ'nün "Bursa imamı"nın Orhangazi Üniversitesindeki "kral dairesi" olarak bilinen katta toplandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bildiğim kadarıyla Orhangazi Üniversitesinin misafir katında 10-15 kişiden oluşan bir grupla bu sohbet uzun bir müddet devam etti. Bu sohbete Cansun Sarıyıldız'ın hocalık yaptığını hatırlıyorum. Bu oluşuma örgüt tarafından ne tür bir isim verildiğini tam hatırlamıyorum ancak biz kendi aramızda bu gruba 'şehzadeler grubu' diye isim takmıştık. İş adamları F.K, R.K, E.A. ve S.Ş'nin çocuklarının bu sohbete zorlandığını biliyorum."

"Örgüt, muhalif bir siyasi parti gibi çalışmaya başladı"

M.K, örgütün özellikle 17-25 Aralık'tan sonra bir siyasi parti gibi hareket ettiğine değinerek, "Ben 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün yaptıklarından, yaşanan gerginlikten rahatsızlık duymaya başladım çünkü örgüt, muhalif bir siyasi parti gibi propaganda faaliyetlerine başladı ve her geçen gün de kendisine bağlı basın ve medyası yoluyla bu işin dozunu artırdı." değerlendirmesini paylaştı.

Kendisi hakkında soruşturma açıldığı zaman örgütün hemen dernekler ve vakıflarından ilişiğini kestiğini ileri süren iş adamı, şu bilgileri aktardı:

"Sözde il imamı Sarıyıldız'a 2014 yılı nisan ayında üniversitedeki görevimden ve BUGİAD'tan (kapatılan Bursa Girişimci İş Adamları Derneği) istifa etmek istediğimi söyledim. O da düşünceme saygı duyduğunu fakat şu an böyle bir hamle yaparsam bunun bir tetikleme yaparak diğer üyeler nezdinde de kopmalara sebebiyet vereceğini ama yerime uygun bir kişi bulduğunda derhal bu değişikliği yapacağını anlatarak biraz sabır göstermemi rica etti. Ben de 20 yılın hatırı var, geçmişte yaşanan ortak güzellikler adına beklemek zorunda kaldım. 2015 yılı kasım ayında FETÖ/PDY soruşturması açılınca 'İhsan' kod adlı Bursa il sorumlusu talimatıyla bizi istifa ettirdiler. Bu olay sonrasında çok kızdım, 'Ben 1,5 yıldır ayrılmak için kendimi yırtıyorum siz duymazdan geldiniz ama kendinize gelince sırf üniversite zarar görmesin diye bir günde yerimize 3 tane adam bulmasını biliyorsunuz.' diyerek azarladım."

Muhabir: Mustafa Yılmaz


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BursaFETÖIş AdamlarıIş Adamlarının çocuklarıŞehzadeler GrubuTürkiye
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