Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108110
ALTIN
146.166
DOLAR
3.4385
STERLİN
4.6757
EURO
4.1157
Süper lig'de 5. hafta heyecanı
Süper lig'de 5. hafta heyecanı
Formula 1'de sıradaki durak Singapur
Formula 1'de sıradaki durak Singapur
Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı
Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı
Marsilya 1-Konyaspor 0
Marsilya 1-Konyaspor 0
Başakşehir 0-Ludogorets 0
Başakşehir 0-Ludogorets 0
Flaş Haber
Süper Lig'de şok istifa
Kapat

FETÖ şüphelileri sınırda avcı barınağında yakalandı

Edirne’de Yunanistan’a kaçma girişiminde olan arama ve yakalama kayıtları bulunan 2 FETÖ şüphelisi, avcı kulübesinde saklanırken yakalandı.

FETÖ şüphelileri sınırda avcı barınağında yakalandı

Edirne’de Yunanistan’a kaçma girişiminde olan arama ve yakalama kayıtları bulunan 2 FETÖ şüphelisi, avcı kulübesinde saklanırken yakalandı.

15 Eylül 2017 Cuma 16:50
FETÖ şüphelileri sınırda avcı barınağında yakalandı

EDİRNE (AA) - Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala’nın Yenikarpuzlu beldesinde bir avcı barınağında saklanan kişiler olduğu bilgisine ulaştı.

Jandarma, Bıyıklı Köprüsü mevkisindeki barınakta 3’ü çocuk 5 kişi olduğunu tespit etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve firari kayıtları bulunan E.K ve eşi H.K gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi çift ve yanlarındaki 2,6 ve 9 yaşlarındaki çocukları jandarma komutanlığına götürüldü.

Daha sonra E.K. ve eşi H.K. Keşan Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Muhabir: Salih Baran

Anahtar Kelimeler:
FETÖşüpheliTürkiyeYakalama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den Pakistan'da bir eve İHA saldırısı
ABD'den Pakistan'da bir eve İHA saldırısı
Arnavutköy-Şırnak Kardeşli̇k Köprüsü
Arnavutköy-Şırnak Kardeşli̇k Köprüsü
Almanya Başbakanı Merkel'den Katar açıklaması
Almanya Başbakanı Merkel'den Katar açıklaması
Bosna Hersek'ten Arakan Müslümanlarına yardım
Bosna Hersek'ten Arakan Müslümanlarına yardım
iPhone X, ABD'li tüketicilere pahalı geldi
iPhone X, ABD'li tüketicilere pahalı geldi
Prof. Dr. Kavas: Türkiye Afrika konusunda dışarıdan uzman getirebilir
Prof. Dr. Kavas: Türkiye Afrika konusunda dışarıdan uzman getirebilir
ByLock'a bin 248 kez giren hakime 15 yıl hapis istemi
ByLock'a bin 248 kez giren hakime 15 yıl hapis istemi
Dışişleri Bakanlığından Belçika açıklaması
Dışişleri Bakanlığından Belçika açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim