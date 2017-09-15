FETÖ şüphelileri sınırda avcı barınağında yakalandı

EDİRNE (AA) - Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala’nın Yenikarpuzlu beldesinde bir avcı barınağında saklanan kişiler olduğu bilgisine ulaştı.

Jandarma, Bıyıklı Köprüsü mevkisindeki barınakta 3’ü çocuk 5 kişi olduğunu tespit etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve firari kayıtları bulunan E.K ve eşi H.K gözaltına alındı.

si çift ve yanlarındaki 2,6 ve 9 yaşlarındaki çocukları jandarma komutanlığına götürüldü.

Daha sonra E.K. ve eşi H.K. Keşan Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Muhabir: Salih Baran

