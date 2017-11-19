FETÖ şüphelisi bot komutanı gözaltında

ZONGULDAK (AA) - Çanakkale merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Y. Ç. hakkında, "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Y. Ç. ikametinde gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından Çanakkale'ye götürülen şüphelinin, ev ve iş yerinde yapılan aramalarda bilgisayarlara ve dokümanlara el konulduğu öğrenildi.

Muhabir: Ferdi Akıllı