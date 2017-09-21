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FETÖ şüphelisi Sazak'ın tahliyesine başsavcılıktan itiraz

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski İl Emniyet Müdürü Sazak'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine itirazda bulundu.

FETÖ şüphelisi Sazak'ın tahliyesine başsavcılıktan itiraz

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski İl Emniyet Müdürü Sazak'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine itirazda bulundu.

21 Eylül 2017 Perşembe 15:47
FETÖ şüphelisi Sazak'ın tahliyesine başsavcılıktan itiraz

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak'ın mahkemece tahliye edilmesine itiraz etti.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak'ın, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç vasfının lehe değişmesi ihtimali göz önüne alınarak, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmesi üzerine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı çalışma başlattı.

Başsavcılık, hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Sazak'ın tahliye kararına itirazda bulundu.

Başsavcılıkça, mahkemeye yapılan itiraz dilekçesinde, Sazak'ın tutukluluk halinin devamı istendi.

İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 51 sayfalık iddianamede, eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma veya silahlı terör örgütü yönetme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, ayrıca Sazak'ın, darbenin başarılı olması halinde il valisi olarak görev yapacağı iddiaları yer alıyor.

Dün, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Sazak'ın tahliyesine karar verilmişti.

Muhabir: Ferdi Akıllı

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Eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi SazakFetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet YapılanmasıItirazTahilyeTürkiyeZonguldak
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