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FETÖ üyelerinin izdivaçları bile şifreli

Eskişehir'de FETÖ'nün "mahrem" yapı bünyesindeki izdivaçlara yönelik çalışmalar sonucu birim sorumlularının üyelerin evlilik planlamalarını gizlilik içerisinde yürüterek, çiftler arasında gizli buluşmalar ayarlandığı belirlendi.

FETÖ üyelerinin izdivaçları bile şifreli

Eskişehir'de FETÖ'nün "mahrem" yapı bünyesindeki izdivaçlara yönelik çalışmalar sonucu birim sorumlularının üyelerin evlilik planlamalarını gizlilik içerisinde yürüterek, çiftler arasında gizli buluşmalar ayarlandığı belirlendi.

31 Ağustos 2017 Perşembe 17:40
FETÖ üyelerinin izdivaçları bile şifreli

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de FETÖ'nün "mahrem yapı" bünyesindeki izdivaçlara yönelik çalışmalar sonucu birim sorumlularının üyelerin evlilik planlamalarını gizlilik içerisinde yürüterek, çiftler arasında gizli buluşmalar ayarlandığı ortaya çıkarıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 59 jandarma personelinin verdiği ifadeler, örgütün "mahrem yapılanması"na ilişkin önemli bilgiler elde edilmesini sağladı.

Zanlıların ifadelerine göre, terör örgütünün evlilik konusuyla ilgili yetkili biriminden sorumlu kişi, kendisine bağlı üyenin talep etmesi halinde evlenmesine yardımcı oluyor.

İllerden seçilen ve örgüt mensupları ile evlenebilecek kadın adayların listeleri, FETÖ'nün ildeki eğitim ve öğretim faaliyetlerden sorumlu "il eğitim danışmanları" tarafından erkek üniversite öğrencileri ve bekar üyelerin sorumlularına bildiriliyor.

İstekleri, sosyal statüleri, boy ve kilo durumları, memleketleri, etnik yapıları, maddi durumları, mezhep yapıları gibi kriterler değerlendirilip tespit edilmesinin ardından adaylar, kadın izdivaç sorumluları ile irtibat için EAGLE'ı kullanıyor. Daha sonra üniversite son sınıf kız öğrencileri sorumlu olduğu ablaları tarafından "mahrem" yapıdaki kişilerle evlenilebilmeleri için hazırlanıyor.

"Başörtüsünün olmaması, çok tayin görecek bir adayla evlenmeyi kabul etme, önceki tanıdıkları ile bağını koparabilecek hale gelme, evlilik neticesinde mahrem yapıya dahil olacağından daha önceki cemaat bağlantılarından tamamen kurtulma, eski fotoğrafların imha etme, telefon ve numarasını değiştirme" gibi hazırlıkların ardından uygun görülen adaylar listelenerek, eğitim danışmanına oradan da "mahrem" yapıya aktarılıyor.

Önce birbirlerine fotoğrafları gösteriliyor

Daha önceden evlilik yönündeki talepleri alınan adaylar, uygun koşullar dikkate alınıp, uygun aday çıkması durumunda birbirlerine fotoğrafları gösteriliyor. Olumlu olması halinde kadın adaya halen evlenme isteğinin olup olmadığı soruluyor. Olumlu sonuç alınırsa kadın adayın bulunduğu ildeki sorumlu kişiyle (müdür veya abla) iletişim programları aracılığıyla irtibata geçilerek, görüşme amaçlı randevu ayarlanıyor.

Erkek adayla beraber sorumlu öğretmen veya müdür yardımcısı kadın adayın kentinde buluşup randevu yerine gidiyor. İlk görüşmenin yarım saatlik bölümünden sonra iki tarafa da ayrı ayrı düşünceleri soruluyor. Ayrı bir odada kapısı açık kalmak kaydıyla baş başa görüşmeleri sağlanıyor. Devamında olumlu ise bir süre daha görüştürülen adaylar için ikinci randevu planlanıyor. İkinci ve üçüncü randevuda da adaylar aynı şekilde görüştürülüyor.

Bu durum olumlu devam ederse sonraki görüşmeler için kendi aralarında iletişimleri isteniyor. Erkek aday kendisiyle ilişkilendirilmeyecek yani başka bir kişi üzerine hat ile telefon alarak kadın adaya veriyor ve iletişime başlıyor. Devam eden süreçte ikilinin kontrollü olarak görüşmeleri sağlanıyor.

İki taraf da tam ikna olduktan sonra erkek aday kadın adaya çalıştığı yeri hissettiriyor ve "mahrem" yapının önemini vurguluyor. Yapıyla ilgili bilgisi olan kadın adayın izdivaç durumundan çok zorunlu hal olmadıkça dönme gibi bir durumun olmaması isteniyor.

Bu aşamalardan sonra ailelerin tanışması planlanıyor, devamında nişan ve düğün gerçekleştiriliyor. Tarafların talebi olsa bile dini motiflerin ağırlıkta olduğu bir düğün olmaması isteniyor. Bu düğünlere "sorumlu müdür, müdür yardımcısı ya da öğretmen" olarak örgüt il sorumluları katılırsa bile düğün başlamadan ayrılacak şekilde planlama yapılıyor. Düğün esnasında çekilen kamera kayıtları veya fotoğraflarda görünmek gizlilik ilkesini ihlal edilmemesi için bu duruma dikkat ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
EskişehirFETÖ/PDYIzdivaçlarışifreTürkiye
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