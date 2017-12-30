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FETÖ'cü askere sığınma hakkı verilmesine tepki

Dışişleri Bakanlığı, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeciden birinin başvurusunun kabul edilmesine tepki gösterdi.

FETÖ'cü askere sığınma hakkı verilmesine tepki

Dışişleri Bakanlığı, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeciden birinin başvurusunun kabul edilmesine tepki gösterdi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 21:05
FETÖ'cü askere sığınma hakkı verilmesine tepki

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın FETÖ'nün darbe girişimine katılan ve Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeciden birine sığınma hakkı verdiği belirtilerek, "Yunanistan, bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." ifadesi kullanıldı.

Yunanistan darbeci askerlerden birinin sığınma talebini kabul etti

Türkiye’de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçleri ve sivillerden yüzlerce Türk vatandaşını şehit eden suçluların Türkiye'de adalet önünde hesap vermesinin Yunanistan tarafından yeniden engellendiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan, terör ve suçla mücadele konusunda bir müttefik ülkeden beklediğimiz destek ve iş birliğini göstermemiştir. Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın Yunanistan’la ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki ortak çalışmalarımız üzerinde kuşkusuz etkileri olacaktır."

Muhabir: Uğur Çil



Son Güncelleme: 30.12.2017 20:33
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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