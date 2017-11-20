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FETÖ'cüden akıllara zarar savunma; Darbe gecesi Genelkurmay bahçesinde uyuyordum..

FETÖ'cü darbe girişiminde KKK karargahında görevli olmasına rağmen Genelkurmay Başkanlığında yakalanan sanık eski kurmay yüzbaşı Aydın, sabah saatlerine kadar bahçede uyuduğunu, bomba ve çatışma seslerini duymadığını iddia etti.

FETÖ'cüden akıllara zarar savunma; Darbe gecesi Genelkurmay bahçesinde uyuyordum..

FETÖ'cü darbe girişiminde KKK karargahında görevli olmasına rağmen Genelkurmay Başkanlığında yakalanan sanık eski kurmay yüzbaşı Aydın, sabah saatlerine kadar bahçede uyuduğunu, bomba ve çatışma seslerini duymadığını iddia etti.

20 Kasım 2017 Pazartesi 22:06
FETÖ'cüden akıllara zarar savunma; Darbe gecesi Genelkurmay bahçesinde uyuyordum..

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 150 kişinin yargılandığı davada sanık savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları ve izleyiciler katıldı.

"Bahçede uyuyakalmışım"

FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında eğitim plan subayı olarak görev yapan eski kurmay yüzbaşı İsmail Aydın hakkındaki tüm iddiaları reddederek savunmasına başladı.

FETÖ'nün darbe girişimini lanetleyen Aydın, FETÖ üyesi olmadığını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

Aydın, 14 Temmuz günü nöbetçi olduğundan, darbe girişiminin yaşandığı gün evinde uyuduğunu, şehir dışında olan eşinin kendisini arayarak karargaha saldırı olduğuna dair haberler gördüğünü söylemesi üzerine görev yerine gittiğini iddia etti.

Özel aracıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına gittiğini, kimseden emir almadan çalışma odasına çıktığını ileri süren Aydın, saat 02.00 sıralarında binanın dışına çıktığını, telefonunun internetinden Genelkurmay Başkanının karargahta esir tutulduğunu öğrendiğini öne sürdü.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinin bahçesinde beklediği sırada karanlıktan askeri kıyafetli bir kişinin "Genelkurmay Başkanımız esir onu kurtarmak için beş kişi lazım." dediğini duyarak o yöne doğru gittiğini iddia eden Aydın, "Karanlığa doğru gittim. Sonra bir helikopter geldi. Bu arada benim üzerimde askeri üniformam ve kendi beylik tabancam vardı. Gelen helikoptere bindim." diye konuştu.

Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genelkurmay Başkanlığının bahçesine indik. Bahçede çok sayıda Özel Kuvvetler kıyafetli personel vardı. Ben etraftakilerden Genelkurmay Başkanımızın durumunu sordum. Bana 'Genelkurmay Başkanını götürdüler' cevabı verildi. 'Burada darbeciler mi yoksa güvenlik tedbiri alan personel mi var?' diye sorduğumda kimse darbeden bahsetmiyordu. Herhangi bir çatışma ve bomba sesi duymadım. Çevre emniyetinde yeterli personel olduğunu gördükten sonra da bahçede uyuyakalmışım."

Mahkeme Başkanı Murat İlhan'ın, soruşturma aşamasında verdiği ifadede, 16 Temmuz günü gözaltına alınana kadar eski binbaşı Fatih Mısır'ın Genelkurmay karargahındaki odasında olduğunu söylediği hatırlatılan sanık Aydın, "Bunlar iddianamede yazan ayrıntılar olduğu için burada uzun uzun ifade etmedim." diye konuştu.

Bunun üzerine Başkan İlhan, "Bu iddiaları burada anlatmayacaksın da nerede konuşacaksın? Bahçede uyudum diyorsun, sonra karargahta olmam ayrıntı diyorsun." dedi.

Muhabir: Cemil Murat Budak

Son Güncelleme: 20.11.2017 19:17
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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