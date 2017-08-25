Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109894
ALTIN
143.979
DOLAR
3.4762
STERLİN
4.4575
EURO
4.1078
Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi
Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli...
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak
Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak

'FETÖ'cüler siyasi amaçla davaları sulandırmak istiyor'

Yrd. Doç. Dr. Korkut, "FETÖ'cüler siyasi amaçla davaları sulandırmak istiyor. Dünyanın ilgisini çeken bir konu. Sulandırmaya karşı hukuk yöntemlerinin tam uygulanması, şüpheye mahal bırakmayacak bir sonuca ulaşılması gerekiyor." dedi.

'FETÖ'cüler siyasi amaçla davaları sulandırmak istiyor'

Yrd. Doç. Dr. Korkut, "FETÖ'cüler siyasi amaçla davaları sulandırmak istiyor. Dünyanın ilgisini çeken bir konu. Sulandırmaya karşı hukuk yöntemlerinin tam uygulanması, şüpheye mahal bırakmayacak bir sonuca ulaşılması gerekiyor." dedi.

25 Ağustos 2017 Cuma 15:36
'FETÖ'cüler siyasi amaçla davaları sulandırmak istiyor'

İSTANBUL (AA) - Sefa Mutlu - Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Korkut, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanıklarının savunmalarıyla davayı sulandırmak istediklerini ifade ederek, "Sulandırmaya karşı hukuk yöntemlerinin tam uygulanması ve şüpheye mahal bırakmayacak bir sonuca ulaşılması gerekiyor." dedi.

Korkut, FETÖ mensuplarının savunmalarında yalan ve inkara başvurmasını AA muhabirine değerlendirdi.

Suçun inkarının ceza yargılamalarında olağan davranış olduğunu vurgulayan Korkut, "Yargılama sürecinde her şey ortaya çıkar. Böyle yapmaları bir anlamda garip değil. Bu gibi organizeli işlerde benzer beyanların verilmesi normaldir. Bunları ortaya çıkaracak ceza yargılamasının gerekliliği burada önemli olan konu. Bu konunun psikolojisi hep böyledir. Çok açık olan davalarda bile kişiler işledikleri suçları reddetmiştir." diye konuştu.

Levent Korkut, FETÖ'cülerin örgütlü bir şekilde hareket etmesinin daha çok psikoloji uzmanlarının incelemesi gereken bir alan olduğuna dikkati çekerek, bu tür durumların örgütlerin kendine has özellikleriyle de alakalı olabileceğini söyledi.

"Yeteri kadar delil olduğunu düşünüyorum"

İfadelerdeki benzerliklere ayrı bir önem verilmesi gerektiğini anlatan Korkut, şunları kaydetti:

"Bunun kişisel bir vaka olmadığı, örgütlü olma hali gibi göründüğü açık. Burada buna ilişkin ortak bir şey geliştirilmiştir. Davalarda dikkat edilmesi gereken bir nokta; bunların siyasi amaçla davayı sulandırmak istemeleri. Tüm dünyanın ilgisini çeken bir konu. Sulandırmaya karşı hukuk yöntemlerinin tam uygulanması ve şüpheye mahal bırakmayacak bir sonuca ulaşılması gerekiyor. Darbeye doğrudan katılanlarla ilgili elde yeteri kadar delil olduğunu düşünüyorum. Burada yargılama bunları ortaya koyarak, dikkatli şekilde dosyaları düzenleyerek bununla baş edebilir."

Korkut, FETÖ'cülerin yalnızlaşmadan korkmalarının da mahkeme ifadelerinde etkili olabileceğini dile getirerek, psikolojilerinin onların farklı şeyler yapmaya itebileceği tespitinde bulundu.

Bu yöntemlerin arasında ajite etmenin de yer alabileceğine dikkati çeken Korkut, şöyle devam etti:

"Özellikle yargının bu ajitasyona gelmemesi gerekiyor. Gayet olgun bir şekilde bu sürecin bitirilmesi ve karara ulaşılması önemli. Onların amaçlarının biri de karşı tarafı yanlış yapmaya sevk etmek olabilir. Buna yönelik farklı araçlar kullanabilirler. Burada yargının çok iyi bir duruş sergilemesi gerekir. Siyasetçilerin de dikkatli olması lazım. Bazen öyle şeyler yapılıyor ki manevi açıdan insanlara infiale kapılıyor."

"Kırılma daha sonra gelecektir"

Yrd. Doç. Dr. Levent Korkut, örgütte çözülmelerin yaşanmasının beklenen bir durum olduğuna vurgu yaparak, "Bu tarih boyunca böyle olmuştur. Kırılma daha sonra gelecektir. Toplum nazarında oluşacak algı, yargılama sonuçları bunda etkili olacak. Kısa vadede olmasa da bu beklenen bir durumdur. Şu anda birliklerini korumaya çalışıyorlar. Darbeye aktif karışanları yargılamanın çok zor olduğunu düşünmüyorum. Orada deliller ve belgeler gayet açık." değerlendirmesinde bulundu.

Örgütteki kırılmanın mahkeme kararları ve sembol kişilerin itiraflarıyla hızlanacağını aktaran Korkut, kişilerin yaptıkları yanlışı algılamalarının da belli bir zaman alacağını söyledi.

Korkut, FETÖ'cülerin tek bir ağızdan konuşmalarının dışarıdaki örgüt mensuplarına bir mesaj niteliğinde olabileceğini belirterek, buradaki amacın yapıyı ayakta tutmak olduğunu kaydetti.

FETÖ'nün ciddi bir örgüt olduğunu anlatan Korkut, çok dikkatli hareket edilmesi ve sempatizanların militanlaşmasına izin verilmemesi gerektiğini aktardı.

Anahtar Kelimeler:
FETÖİfadeInkarLevent Korkut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayram tatilinde kazalara karşı radarlı önlem yapılacak
Bayram tatilinde kazalara karşı radarlı önlem yapılacak
Türk Kızılayı bayramda 2 milyon yoksula ulaşacak
Türk Kızılayı bayramda 2 milyon yoksula ulaşacak
Facebook'un Almanya'da 10 bin hesabı silmesi eleştiriliyor
Facebook'un Almanya'da 10 bin hesabı silmesi eleştiriliyor
Kartal'da
Kartal'da "Deprem ve Yerinde Dönüşüm" çalışmaları
Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek:
Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek:
Darbeci albay Özçetin'den
Darbeci albay Özçetin'den "Roma'yı da biz yaktık" yanıtı
THY bugün 250 bin yolcu taşıyacak
THY bugün 250 bin yolcu taşıyacak
Üniversitelerde boş kontenjanlar için ek yerleştirme tercihleri başladı
Üniversitelerde boş kontenjanlar için ek yerleştirme tercihleri başladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim