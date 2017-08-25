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FETÖ'cülerin ailelerine "sus payı" dağıtan kişi yakalandı

FETÖ'nün "Kanada imamı"nın ABD üzerinden gönderdiği paraları, örgütteki çözülmeyi önlemek amacıyla FETÖ'cülerin ailelerine ve ihraç edilenlere dağıttığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

FETÖ'cülerin ailelerine "sus payı" dağıtan kişi yakalandı

FETÖ'nün "Kanada imamı"nın ABD üzerinden gönderdiği paraları, örgütteki çözülmeyi önlemek amacıyla FETÖ'cülerin ailelerine ve ihraç edilenlere dağıttığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

25 Ağustos 2017 Cuma 13:13
FETÖ'cülerin ailelerine

BURSA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Kanada imamı"nın, ABD üzerinden gönderdiği belirli miktarlardaki paraları, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle cezaevinde bulunan ya da kamudaki görevlerinden ihraç edilenlerin ailelerine çözülmeyi önlemek amacıyla "sus payı" olarak dağıttığı iddiasıyla bir kişi yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 ay önce İzmir'den gelen emekli devlet memuru M.S'nin, Bursa'daki örgütle bağlantılı olduğu belirlenen kişiden, bir miktar para aldığını ve geri döndüğünü belirledi.

Bunun üzerine şüpheli M.S'yi takibe alan ekipler, bu kişinin örgütün Kanada imamı F.A ile sosyal medya üzerinden haberleştiğini tespit etti.

Örgütten kopmamaları için

F.A'nın, bu kişiye, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanan veya adli kontrol ile yargılanması devam eden ya da OHAL kapsamında ihraç edilenlere ve bunların ailelerine örgütten kopmamaları ve çözülme olmaması için "sus payı" adı altında haftalık olarak para gönderdiği ortaya çıktı.

M.S'nin de ABD üzerinden gelen bu paraları, F.A tarafından sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla kendisine verilen Türkiye'nin değişik noktalarında yaşayanlara ait hesap numaralarına havale yaptığı öğrenildi.

ABD'den para gönderimi yapılacağı bilgisine ulaşan ekipler, İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan bir banka şubesinde önlem aldı. Ekipler, M.S'yi bankadaki paraları çektiği sırada suçüstü yakaladı.

Örgütten gelen mesajları da aktarıyormuş

Dikkati çekmemesi için ABD'den yapılan para transferlerinin yüklü miktarlarda olmadığı, bazen başka kişilere gönderilen paraları M.S'nin elden alıp yine ülkenin değişik noktalarında yaşayanların hesaplarına aktardığı belirlendi.

M.S'nin devlet memuru olan oğlunun da örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle cezaevinde bulunduğu bildirildi. M.S'nin, ayrıca Kanada imamı tarafından sosyal medya üzerinden kendisine gönderilen, çöküş aşamasında olan örgütün destekçilerine moral ve motivasyonu artırmak amacıyla hazırlanan mesajları, whatsapp üzerinden örgüt üyelerine ve bunların ailelerine gönderdiği de ortaya çıktı.

Bu şekilde örgüt üyelerinin ailelerine para transferi yapan diğer kişilerin olabileceğini değerlendiren ekipler, bu örgüt üyelerinin deşifre edilmesi için soruşturmayı derinleştirirken, M.S'nin bağlantılı bulunduğu kişilere ulaşmaya çalışılıyor.

Suçunu itiraf ettiği bildirilen M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDYPara TransferiTürkiye
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