FETÖ'nün Bank Asya çalışanlarına mobbingi iddianamede

KONYA (AA) - Savaş Güler - Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede yer alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporunda, örgüt üyelerinin Bank Asya'nın çöküşünü engelleyebilmek amacıyla para toplama gayretlerine ve banka yönetiminin personele uyguladığı mobbinge dikkat çekildi.

Raporda, video paylaşım sitesi YouTube'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in 25 Aralık 2013'te yaptığı telefon konuşmasının yayınlandığı, bankanın kurtarılması telaşına düşen örgütün, Gülen'in talimatı ile faaliyetler yürüttüğü aktarıldı.

Bank Asya'daki usulsüzlüklerin tespit edildiği raporda, "Örgüt elebaşı Gülen'in çağrısı üzerine bankada yeni hesaplar açıldığı, açılan yeni hesapların 100 bin lirayı geçmeyen, genellikle 10 bin ila 30 bin lira aralığında mevduat hesapları oluşturulduğu, 1 Ocak 2014'te başlatılan kurtarma harekatında bankanın mevduat artışı yaşadığı, örgütlü olarak bankanın kurtarılmasına çalışıldığı tespit edildi." denildi.

Hazırlanan tespit raporunda; bankanın mali durumuyla ilgili gerçeği saklayacak ve kamu otoritesini yanıltacak şekilde raporlama yapıldığı, banka yöneticilerince çalışanlarına bir siyasi partiye oy verilmemesi ve çevrenin etkilenmesi talimatı verildiği, iktidardaki partiye rakip en güçlü siyasi partinin desteklenmesi kararı alındığının banka çalışanlarına duyurulduğu, bankanın siyasi faaliyet içerisine sokulduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca Eximbank'tan 188 adet kredinin bankaya likidite sağlamak için kullanıldığı, 342 milyon 7 bin 727 liranın çekilip bu bankaya yatırıldığı, özel nitelikli döviz kazandırma amaçlı alınan kredinin Asya Katılım Bankası'na aktarılmasının usulsüz olduğu bilgisine yer verildi.

Personel başına 25 bin lira mevduat hedefi konuldu

BDDK'nın raporunda, örgüt üyelerinin Bank Asya'yı kurtarma çabalarına da değinilerek, şunlar kaydedildi:

"Bank Asya yönetiminin çalışan her personel başına 25 bin lira mevduat hedefi koyduğu, bankaya mutat olmayan yoldan mevduat geldiği, akraba veya çalışan personelin kendi hesabına 25 bin lira aktarmak zorunda bırakıldığı ve müşteriyle bu hesapların ilgisinin olmadığı, çalışanlara mobbing uygulanarak akraba veya kendi adlarına hesap açıp para yatırmaya zorlandıkları anlaşıldı. Bank Asya, finans işlerinden anlamayan, yeterli tecrübesi olmayan ve FETÖ/PDY'ye mutlak bağlı bir yönetim tarafından yönetildiği için mali krize girdi. Örgüt şirketlerinin ürünlerinin zorla çalışanlara satıldığı, bankaya finans bulmanın mecburi tutulduğu, her banka çalışanının başka bankalardan adlarına kredi çekerek işini kaybetmemek için çalıştığı Bank Asya şubelerine yatırdığı anlaşıldı.""Örgütün üst yöneticilerine usulsüz kredi kullandırıldı"

Bankanın mali açıdan nasıl zarara uğratıldığının anlatıldığı raporda, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Örgütten yana tavır almayan rasyonel bankacılık yapanların tehdit edilip işten çıkarıldığı, örgütün tatmin olmayan üst yöneticilerine ve şirketlerine, yurt dışındaki kuruluşlarına usulsüz kredi kullandırıldığı tespit edildi. Örgütün faaliyetlerine göre tavır alan ve piyasa şartlarını takip edemeyen bankanın verimliliği düşerek zarar ettiği, örgütün ve büyüklerinin çabalarının bankayı kurtarmaya yeterli olamadığı, raporlar, kayıt, belge, tanık beyanları, bankanın fiili durumundan açıkça anlaşılmaktadır."















