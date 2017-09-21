FETÖ'nün 'hakim ve savcı çalışma evleri'ne operasyon

TOKAT (AA) - Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda FETÖ/PDY'nin hakimlik-savcılık sınavları hazırlık hücre evlerine yönelik soruşturma yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, "Ankara, İstanbul, Manisa, Adana ve Sakarya'da meslekten ihraç edilen 5 hakim, 5 avukat, bir öğretmen ve bir hukuk fakültesi mezunu olmak üzere 12 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında işlem yapılan şüpheli sayısı 120 olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: Ekber Türkoğlu



