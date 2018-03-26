FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına operasyon

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 20 sivil şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Muhabir: Zafer Fatih Beyaz