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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına operasyon

FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına operasyon

FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

26 Mart 2018 Pazartesi 10:02
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına operasyon

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 20 sivil şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların örgütte "abi" konumunda bulundukları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından sorumlu oldukları öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Muhabir: Zafer Fatih Beyaz


Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDYTürkiye
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