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FETÖ'nün Hazineye devredilen yurtlarında yeni eğitim dönemi telaşı

Erzurum, Erzincan ve Iğdır'da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Hazineye devredilen bazı yurtlar, yeni eğitim öğretim döneminde yüksek öğretim öğrenci yurdu olarak hizmet verecek.

FETÖ'nün Hazineye devredilen yurtlarında yeni eğitim dönemi telaşı

Erzurum, Erzincan ve Iğdır'da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Hazineye devredilen bazı yurtlar, yeni eğitim öğretim döneminde yüksek öğretim öğrenci yurdu olarak hizmet verecek.

25 Ağustos 2017 Cuma 20:33
FETÖ'nün Hazineye devredilen yurtlarında yeni eğitim dönemi telaşı

ERZURUM (AA) - Erzurum, Erzincan ve Iğdır'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hazineye devredilen bazı yurtları, yürütülen bakım onarım çalışmalarının ardından yeni eğitim öğretim döneminde yüksek öğretim öğrenci yurdu olarak hizmet verecek.

Erzurum'da, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Erzurum Şubesince, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası devredildiği Hazineden alınan yurdun yenilenmesi için yürütülen çalışmalar tamamlandı.

TDV'ye devredildikten sona adı TDV Erzurum Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu olarak belirlenen yurt, yeni eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerini ağırlayacak.

Yurt Müdürü Lokman Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası devlet tarafından el konulan yurtta yeni eğitim öğretim hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Çakmak, yurdu kötü bir halde devraldıklarını belirterek, "Kış şartlarının ağır olması nedeniyle yurttaki kaloriferler yakılmamış ve donan kazanlar da patlamıştı. Önce bu pislikleri temizlemek için birtakım işlemler yaptıktan sonra FETÖ'den kalan eşyayı da tutanak halinde bazı ilçe müftülüklerine kamyonlarla taşıttık." dedi.

Yurdun eksiklerinin giderildiğini ve yeni döneme hazır hale getirildiğini bildiren Çakmak, şöyle devam etti:

"Yurt, 11 Aralık 2016'da bize Hazineden devredildi. Şu anda da yurdumuz resmi olarak Türkiye Diyanet Vakfı Erzurum Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu olarak hizmet ediyor. Yurdumuzu en güzel şekilde, başta Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi olmak üzere aldığımız maddi yardımlarla düzenleyip bitirmiş olduk. Yurdumuz 136 öğrenci kapasiteli olup en fazla 4 kişilik odalarımız mevcut. Mescit, konferans, spor, etüt ve revir salonları var. Hatta hijyen açısından etleri ve gıdaları daha iyi ortamda saklamak için soğuk hava deposu yaptırdık.

Erzincan

Erzincan'da da FETÖ'nün Hazineye devredilen 240 öğrenci kapasiteli üç öğrenci yurdu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Kadın ve Demokrasi Derneğince (KADEM) devralınarak, buralarda da gerekli tadilat çalışmalarına başlandı.

TÜGVA Erzincan Temsilcisi Emre Özkan, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası el konulan yurtlardan birini Hazineden devralarak yeni eğitim öğretim döneminde yüksek öğretim öğrencilerine tahsis etmek için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Bu yurdun yeni dönemde TÜGVA Terzibaba Erkek Öğrenci Yurdu olarak hizmet vereceğini dile getiren Özkan, FETÖ'nün yurtlarının devletin kendi gençliğini yetiştirileceği yurtlar haline gelmesi için TÜGVA olarak çaba sarf ettiklerini belirtti.

Özkan, şunları kaydetti:

"Erzincan'a gelen tüm kardeşlerimize kapımız açık. Yurtlarımız alındığı günden beri devletine bağlı gençler yetiştirmek için kullanılmıştır, kullanılmaya da devam edecektir. Bayan öğrenciler için de kardeş kuruluşlarımız KADEM ve TÜRGEV yurtlarını açtı. Toplam 240 öğrenci kapasiteli yurtlarda hizmet vermek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

Iğdır

Iğdır'da ise kapatılan Konaklı Mahallesi'ndeki eski Musa Bey Öğrenci Yurdu, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) tahsis edildi.

256 öğrenci kapasiteli yurt, yapılan tadilatın ardından yeni eğitim öğretim döneminde KYK Iğdır Kız Öğrenci Yurdu olarak hizmet verecek.

Anahtar Kelimeler:
FETÖFetullahçı Terör ÖrgütüTDVTürkiyeYurtYurtları
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