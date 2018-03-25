Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
hafif yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116603
ALTIN
172.438
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6086
EURO
4.9052
NBA lideri Rockets'tan kulüp rekoru
NBA lideri Rockets'tan kulüp rekoru
Ferrari 2018'e iyi başladı
Ferrari 2018'e iyi başladı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Fenerbahçe Ereğli kulüp şubesini açtı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Fenerbahçe...
Motosiklet tutkunlarından Zeytin Dalı Harekatı'na destek
Motosiklet tutkunlarından Zeytin Dalı Harekatı'na...
'Bu kulübe kimse zarar veremeyecek'
'Bu kulübe kimse zarar veremeyecek'

FETÖ'nün Hristiyanlığa teşviki iddianamede

ABD'li din adamı Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün "dinlerarası diyalog" altında Hristiyanlığın yayılmasını teşvik ettiğine dikkat çekildi.

FETÖ'nün Hristiyanlığa teşviki iddianamede

ABD'li din adamı Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün "dinlerarası diyalog" altında Hristiyanlığın yayılmasını teşvik ettiğine dikkat çekildi.

25 Mart 2018 Pazar 11:28
FETÖ'nün Hristiyanlığa teşviki iddianamede

İZMİR (AA) - ÖMER SÜT - İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün insanları Hristiyanlığa teşvik ettiğine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla, "devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

FETÖ'nün organizasyon yapısı, çalışma tarzı, hedef ve insan kaynakları bakımından misyonerlik görüntüsü altında faaliyet yürüten illegal bazı oluşumlar ile birebir benzediğine vurgu yapılan iddianamede, sanık Brunson'un misyonerlik çalışması ya da bazı Kürt vatandaşların Hristiyanlaştırılmasında tıkandığı noktalarda FETÖ'den destek almasına işaret ediliyor.

İddianamede, Türkiye'de kurulması hedeflenen sözde Kürt devleti hedefine ulaşmak için FETÖ ve PKK ile eş güdümlü çalıştığı iddia edilen Brunson ve ekibinin gerçekleştirdiği faliyetleri hakkında bilgi veren "Dua" kod adlı gizli tanığın beyanları ile Brunson'un firari sanık FETÖ'nün eski "Ege bölge imamı" Bekir Baz ile yaptığı görüşmeye yer veriliyor.

Gizlik tanık ifadesinde FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden olan Baz'ın örgüt içerisindeki kod adının "Ramazan" olduğunu belirterek, "Bu nedenle daha sonradan FETÖ/PDY üyesi olduğunu öğrendiğim, fotoğraflarını görürsem teşhis edebileceğim 'Ramazan' isimli bir avukat, bunlarla (Brunson ve arkadaşlarıyla) toplantı yaptı ve onlara bu yasağı aşmanın yolunun dernekleşmek olduğunu söyledi. Bunlar da çözümün FETÖ'nün elemanları tarafından sağlanacağını düşünerek, kendi aralarında 'bizim işimizi bunlar çözer.' şeklinde konuşuyorlardı." ifadesini kullandı.

İddianamede, Baz ile Brunson'un görüşmesine ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Bu görüşmenin akabinde misyonerlik görüntüsü altında ülkemizi birkaç parçaya bölmek ve kalacak küçük bir kısmı FETÖ/PDY’nin yönetimine vermek için faaliyetlerini yürüten bazı kiliselerin yönetici ve rahiplerinin ülkemizde gerek kilise alarak gerekse dernekleşerek kökleşmeye çalıştıkları anlaşılmaktadır."

FETÖ sanığı eski emniyet müdürü Recep Güven'in yardımı

Gizli tanık "Dua", üyelerinin tamamının emekli ya da aktif görevde olan askerlerden oluşan "İsa Mesihin Son Zamanları Kilisesi" (LDS) mensuplarının "yardım" adı altında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösterdiğini, Hakkari, Mardin ve Diyarbakır gibi şehirlerde harcama limitlerini aştıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"LDS mensupları, Hakkari, Yüksekova, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa daha sonra Siirt, Bingöl, Kars, Muş illerinde faaliyet gösterdiler ve buradaki faaliyetlerde kendilerine verilen harcama limitlerini aştılar, ciddi paralar harcadılar. Siirt iline giremedikleri 2010'da, o tarihte Siirt İl Emniyet Müdürü olan Recep Güven (Meslekten ihraç edilen FETÖ sanığı eski emniyet müdürü) bunları vali ile tanıştırarak Siirt'te faaliyet göstermelerini sağladı hatta Siirt'te yaptıkları bazı törenlere vali ve emniyet müdürü de katıldı. O törenlerde yapmış oldukları konuşmalarda, 'Sizin Peygamberiniz de 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.' demiştir. Bu da dinlerin birbirine ne kadar yakın olduğunu gösterir. Birlikte daha güzel bir dünya yaratabiliriz.' şeklindedir. Bu cümle kalıptır. Her tören ve toplantıda devlet erkanı önünde de söylenir ve bu illerdeki çalışmalar, bildiğim kadarıyla 2012'ye kadar sürdü."

Gizli tanığın, "Doğu illerine Hristiyanlığı yaymak için, bu şahsın samimiyetiyle hakkında FETÖ/PDY'den işlem yürütülen Recep Güven'in yardımlarıyla doğu illerinde Hristiyanlığın örgütlenmesi için çalıştıklarını biliyorum. Zaman zaman da basına Recep Güven'le ilgili haberler bu doğrultuda çıkmıştır." beyanının da bulunduğu iddianamede buna ilişkin şu değerlendirmeye yer verildi:

"Örgüt üyelerinin kendi aralarında örgüt içerisinde abi ve abla olarak isimlendirilen şahısların gözetmenliğinde görüşmeleri ve evlenmeleri, Hristiyan olmaya teşvik edilmeleri, İslam dininden uzaklaştırmayı amaçlayan dinlerarası diyaloğu savunmaları, örgütün amaçlarına ulaşmak için her yolun mubah sayılması gibi benzerlikler FETÖ'nün illegal yapılar ile ortak özellikler taşıdığını göstermektedir. Ülke genelindeki cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma dosyalarının bu hususu teyit ettiği görülmektedir. FETÖ/PDY'nin 'dinlerarası diyalog' adı altında, karşılaştığı her türlü problemi illegal oluşumlar vasıtasıyla, illegal bu oluşumların da Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yaşamış olduğu problemleri FETÖ/PDY vasıtasıyla çözdükleri, kuruluş, amaç, işleyiş ve hiyerarşik yapılarını aynı güçlere bağlı olarak oluşturdukları ve yürüttükleri görülmektedir."

Anahtar Kelimeler:
Andrew Craig BrunsonFETÖIddianameİzmir Cumhuriyet Başsavcılığıİzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant KarakayaPKKRecep GüvenTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftlik Bank soruşturması tek elden yürütülecek
Çiftlik Bank soruşturması tek elden yürütülecek
'Yumurta, anne sütünden sonra en önemli protein'
'Yumurta, anne sütünden sonra en önemli protein'
İstanbul'da en pahalı mezar yeri 25 bin lira
İstanbul'da en pahalı mezar yeri 25 bin lira
İşletme okudu sevdiği işi seçti
İşletme okudu sevdiği işi seçti
2018'in 'kitap kurtları' belirlendi
2018'in 'kitap kurtları' belirlendi
Babasının anısına binlerce fidan dikti
Babasının anısına binlerce fidan dikti
TİKA'dan Özbekistan'daki engellilere nevruz hediyesi
TİKA'dan Özbekistan'daki engellilere nevruz hediyesi
Kale Çanakkale Bisiklet Festivali
Kale Çanakkale Bisiklet Festivali

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim